【學英文】城市化（Urbanisation）令動物生活空間愈來愈少　社會經濟發展需兼顧可持續發展

印度城市化(urbanisation)令大象的生活空間愈來愈少。日前,一頭懷孕的母象因太接近民居,村民竟然給牠餵食藏有炸藥的菠蘿,結果,被炸傷口部的母象活生生餓死。城市化帶動社會經濟發展的同時,需要兼顧可持續發展,維持生態系統平衡。

英文造字可以靠改變字尾來轉變詞性。形容詞urban加上字尾-ise,可以變成動詞urbanise;改變動詞urbanise的字尾,又可以變成名詞urbanisation。

懂得urban一字解「城市的」,便可以猜到urbanise解「使城市化」,以及urbanisation解「城市化」。

Urban解「城市的」,即是of a city or town。其相反詞是rural,解「鄉村的」,即是of the countryside。例句︰

One reason people migrate from rural to urban areas is to improve their children's education and career prospects.

(人們從農村遷移到城市的原因之一,是為了改善孩子的教育和就業前景。)