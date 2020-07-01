【學英文】城市化（Urbanisation）令動物生活空間愈來愈少　社會經濟發展需兼顧可持續發展

▲ 城市化（Urbanisation）令動物生活空間愈來愈少。

印度城市化（urbanisation）令大象的生活空間愈來愈少。日前，一頭懷孕的母象因太接近民居，村民竟然給牠餵食藏有炸藥的菠蘿，結果，被炸傷口部的母象活生生餓死。城市化帶動社會經濟發展的同時，需要兼顧可持續發展，維持生態系統平衡。

英文造字可以靠改變字尾來轉變詞性。形容詞urban加上字尾-ise，可以變成動詞urbanise；改變動詞urbanise的字尾，又可以變成名詞urbanisation。

懂得urban一字解「城市的」，便可以猜到urbanise解「使城市化」，以及urbanisation解「城市化」。

Urban解「城市的」，即是of a city or town。其相反詞是rural，解「鄉村的」，即是of the countryside。例句︰

One reason people migrate from rural to urban areas is to improve their children's education and career prospects. （人們從農村遷移到城市的原因之一，是為了改善孩子的教育和就業前景。）

Suburb則解「近郊、市郊、城郊」，是城市邊緣的地區，所以常用a suburb of（a big city）描述。例如，

Long Island is a suburb of New York City.（長島是紐約市的郊區。）

文章原刊於《晴報》專欄「WordDiscovery」。

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撰文：Ally Dean's List級英文老師