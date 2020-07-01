學者探秘 追尋大潭篤村遺迹

▲ 港大房地產及建設系兼任教授潘新華指，大潭篤水塘底找到的榕樹早被鋸掉，以防破壞水塘大壩。（CACHe截圖）

如果大家認識任何人姓鍾，久居柴灣，他或是已淹沒逾百年、位於港島的大潭篤村村民後代。

港大兼任教授潘新華的團隊，曾多次派蛙人到村落一帶水底考古，拍下榕樹樹幹遺骸、疑似石橋柱殘餘，找出魚雷式尖底汽水瓶、水塘工人的鴉片樽和豉油樽等，卻一直找不到大潭篤村屋。他跟曾當理民官的史家許舒（James Hayes）均希望能找到村民後人，綫索是官方曾幾經辛苦花逾5,800元在柴灣安置了一班村民。

潘新華早前替長春社古蹟文化資源中心（CACHe）開講時解釋，由於村屋由泥磚砌成，年月沖蝕下或已溶掉。再者，水塘頗混濁，約10呎深已近漆黑，他只能從1963年旱災幾近乾塘的照片推斷，官方最初或用白泥蓋過建築。

後建成大潭篤水塘

大概18世紀末，來自梅縣、五華的客家人在港建設大潭篤村，至1911年住了52男、24女，四分三人姓鍾。據許舒曾訪問的老村民，大潭篤村三面環山，建有祠堂、天后廟，亦有木橋渡河，直至因水塘沒頂。

大潭篤水塘於1912至1917年由約400名工人興建，儲水量達14.2億加侖，360米的主壩更有「亞洲第一壩」之譽。水塘工程師Daniel J Jaffe病殁後，港英政府1936年以他來命名灣仔謝斐道。

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記者：姚沛鏞