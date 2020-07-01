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【港區國安法】銅鑼灣聚集群眾曾高叫港獨口號　警方多次舉紫旗警告

社會 16:35 2020/07/01

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有人響應網上號召由銅鑼灣出發參與遊行，有人不斷在銅鑼灣游走，未能前往灣仔。（陳國峰攝）

民陣早前申請舉辦七一遊行獲警方發出反對通知書，今日（1日）下午有大批人士響應網上號召到銅鑼灣一帶聚集，一度有數百人在東角道及駱克道交界聚集，直至下午4時許，人群續漸散去，警方仍然在場戒備。

下午2時許，有人在鑼鑼灣聚集，直至3時許，目測一度有數百人聚集，有人士不斷在銅鑼灣游走，未能前往灣仔，在場記者亦曾被趕入東角道封鎖線內。

期間有群眾高叫口號、播放政治歌曲及舉起雨傘等，警方多次高舉藍旗；有人亦曾高叫港獨口號，警方曾舉起紫旗警告，指在場人示違反港區國案法。

警方在銅鑼灣一帶曾多次舉紫旗警告。（林宇翔攝）

警方出動水炮車及銳武裝甲車在場戒備，曾於2時許在鵝頸橋附近射水驅散人群。東角道群眾集結期間，警方曾多次推進、施發胡椒噴霧及作出拘捕，多名身穿黑衣人士被捕。直至4時許，警方在崇光百貨對出駱克道截查在場人士。

警方出動水炮車到鑼灣灣戒備，曾駛至鵝頸橋一帶驅散人群。（林宇翔攝）

下午3時許，銅鑼灣崇光百貨對出駱克道有數百人被警方扣查。（陳國峰攝）

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記者：蘇文軒

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