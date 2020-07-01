【瘦身陷阱】減肥也可偶嘗麥當勞快餐　營養師教路：謹守3大原則可減卡路里攝取【內附詳情】

▲ 註冊營養師周詠苑教路，減肥去麥當勞也可選擇低脂食品。

「怎麼你上星期六，10時吃過早餐，就直至下午4時才吃午餐？太遲吃午餐，晚餐又會給打亂了……」我細閱Temmy的飲食日記，續說：「見你宵夜時間吃餅乾，應該是晚餐吃得少，臨睡前卻又感覺肚餓，要找點東西來醫肚；其實每日3餐定時定量，才可有效控制食量，幫助減重……」

Temmy歎氣說道：「沒法子呢！每逢星期六，簡直比上班還要疲累，因為忙着帶2個女兒去上課，大女兒要上跳舞班及英文拼音班；我又要陪小女兒上親子音樂班；加上是星期六，附近的餐廳都要等位，根本沒時間再找地方好好吃午餐。」

我好奇問道：「孩子們在課堂之間也沒吃東西嗎？」

「我會給她們買腸仔包醫肚，直至四時下課後，才輕輕鬆鬆去吃個下午茶作為午餐。」Temmy答。

麥記兒童餐也有低脂之選

我提議：「與其買麵包，不如考慮到麥當勞吃個快餐！星期六我帶卓諺上課，也常買兒童餐給他，麥芝蛋包配粟米粒，他最愛粟米呢！」

Temmy顯得驚訝：「我以為我正進行減磅，不宜去吃漢堡包。」

我笑說：「其實當中也有不少健康選擇，而且，一般麵包店或三文治店的食物已預先包裝；相反，麥記優勝在於顧客可在落單時提出走醬，即使你使用電子屏幕購買，也可選擇走醬；麥芝蛋包（302卡路里）或板燒雞腿包都是低脂之選。」

「雞腿包？不是炸的嗎？」

「雞腿包有2款，一款寫上脆辣雞腿，的確是炸雞，有461卡路里，24.3克脂肪，約5茶匙油份；另一款是板燒雞腿，有358卡路里，14.6克脂肪，約3茶匙油份，不要混淆；否則，想要減磅反而變成增重！」

Temmy再問：「我選魚柳包走醬可以嗎？我兩個女兒都很喜歡……」

我不贊成：「炸魚柳這些香脆食物，小朋友當然多喜歡吧！但不要誤解『魚』就等同健康，因為炸是最油膩的煮食方法！」一個魚柳包有337卡路里，14.4克脂肪，相等於3茶匙油份；開心樂園餐中，漢堡包亦算是不錯的選擇，245卡路里，8.5克脂肪，即少於2茶匙油。」

▲ 註冊營養師周詠苑建議，可選擇以粟米粒代替薯條，避免攝取過多卡路里。（本報資料圖片）

適合減磅戰友的小食和飲品

減肥戰友偶然也可到麥當勞進餐，但要留意3大原則：

1.走醬。除了漢堡包外，其他包類最好走醬，因為漢堡包不含沙律醬，而只有茄汁，茄汁並非高脂肪醬汁，可不用特別走醬。

2.可選擇以粟米粒（81卡路里）代替薯條（313卡路里／中薯條）。

3.飲品方面，新鮮檸檬茶、檸檬水、無糖汽水也適合減磅戰友。

兒童宜選飲牛奶和乳酪

Temmy問：「剛才你提過低脂牛奶，我從來都沒發現原來麥記有牛奶，還以為只有橙汁和汽水。」

「是啊！還有低脂乳酪和豆奶，都是含豐富蛋白質的食品，適合孩子呢！」我說。

但要注意，豆奶本身鈣質含量不高，而且多額外加入糖份；牛奶和乳酪相對較佳，可提供豐富鈣質，有助兒童牙齒骨骼發展；乳酪亦含益生菌，有益腸道健康。

「好！不用等星期六，我現在已覺肚餓，一陣就去買個兒童餐，但只怕我會受不住誘惑而多買了一件蘋果批（228卡路里）……」Temmy笑著說。

撰文：周詠苑（註冊營養師）