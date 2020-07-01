【新冠肺炎】今日新增28宗輸入個案　大部分印度返港後確診

▲ （經濟日報資料圖片）

本港今日新增28宗新冠肺炎確診個案，當中包括一名患婦疑受早前確診的同住家人感染，或成17天本地零感染後首宗本地感染個案；而餘下有25宗個案涉印度返港後確診，另外兩宗則分別於哈薩克及印尼返港後確診個案，大部分患者並無病徵。

【新冠肺炎】本地感染再現美田邨46歲婦發病後曾訪街市 同住兩家人早前返港後確診

至於今日新增餘下27宗個案，當中25宗屬印度輸入個案，患者介乎3歲至39歲不等，均於昨日抵港後確診，由檢疫中心送院，有21人一直未有病徵；另有一名20歲女子去年5月訪哈薩克，昨日返後於亞博館接受檢測後確診，亦是一直未有病徵。餘下一宗確診個案為一名37歲男子，今年3月中訪印尼，今日(1日)抵港後確診。

截至今日下午4時，至今本港個案累計1233宗確診及1宗疑似個案，中心再次提醒市民，為減低感染風險，市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。

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責任編輯：陳正怡