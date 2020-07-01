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【港區國安法】政府國家安全法廣告刊登9份報章　費用涉約213萬元

社會 17:14 2020/07/01

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熱門 香港小姐 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 CuMask 劇情預告 超市大搜查

政府今日在本港9份中英文報章刊登有關國家安全法的廣告，涉及開支為$2,128,570。

《港區國安法》昨日（6月30日）晚上11時刊憲生效，政府今日（1日）在本港9份中英文報章刊登有關國家安全法的廣告，涉及開支為$2,128,570。

政府在廣告表示，《港區國安法》可令一國兩制行穩致遠，亦令香港特區長治久安。廣告又指，《港區國安法》可讓香港重拾信心，重建社會和諧：讓香港重振經濟，再創光輝前路。

全國人大5月28日通過「港區國安法」決定草案，行政長官林鄭月娥翌日（29日）於多份報章頭版刊登全版廣告，呼籲市民支持全國人大通過建立「港區國安法」的決定。行政長官辦公室表示，「行政長官致全港市民的信」共刊登於13份本地報章，費用約254萬元。

【港區國安法】「行政長官致全港市民的信」刊登13份本地報章　費用涉約254萬元

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記者：陳子謙

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