【淘寶大改造】港媽1.2萬元打造300呎無印風客廳　淘寶12件家具換燈掣「升呢」智能家居

▲ 有港媽在網上分享「淘寶屋」裝修示範。

淘寶網購包羅萬有，愈來愈多香港家庭為節省金錢，裝修家居時會上淘寶購買家具。有港媽在facebook群組《淘寶開心share》分享自己的「淘寶屋」，僅花了約1.2萬元購入12件家具及地板，將約300呎的客廳打造成簡約無印風家居。

港媽甘太在facebook群組《淘寶開心share》分享了約300呎客廳的翻新前後相片，並指出從淘寶購入家具及地板翻新，包括地櫃、餐邊櫃、茶几及時鐘等，合共只花了約1.2萬元，引來網民大讚有品味，紛紛向甘太查詢取經。

▲ 甘先生和甘太只花萬多元就將客廳變成簡潔「無印風」。（fb群組《淘寶開心share》相片）

甘太向TOPick詳細解釋，12件家具包括地櫃、餐邊櫃、茶几、裝飾層架、鞋櫃、餐枱、時鐘、梳化套及窗簾等，並購入淺木色地板貼紙。由曾從事裝修的甘先生負責組裝傢俬及黏地板貼紙，節省了不少人工費。

5千元換燈掣WiFi變智能家居

甘先生亦實踐智能家居，共花約5,000元更換全屋燈掣和WiFi，由Google Home接駁，可以聲控開關。

呢間屋係一個人的裝修，老公咩都識整，做老婆既我極之興奮，慳番唔少。

不過，甘先生和甘太對淘寶家電有保留，故家電和按摩椅在港購買，「喺香港買安心D」。而梳化則是IKEA一款停產貨，在淘寶訂製梳化套，馬上煥然一新。

▲ 廁所翻新前。（相片由受訪者提供）

▲ 廁所翻新後，牆壁換上具有北歐風的牆紙。（相片由受訪者提供）

甘太指全屋約800呎，客廳佔約300呎，廚房亦已完成翻新，客廳加廚房共花約3萬元，而3個房間及其中一個廁所仍在翻新中。

港媽讚質素高沒有氣味

淘寶傢具最為人擔憂就是質量及衛生問題，甘太指整體的家具質素都相當高，尤其是一套餐枱連櫈，「電視櫃、鞋櫃、茶几都好好」；餐邊櫃則比較參差，油漆不夠平均。

而家具開箱時幾乎沒有氣味，但為了衛生起見，甘太用了以天然潔淨成分為主的清潔劑去消毒清潔全屋家具。

▲ 廚房翻新前。（相片由受訪者提供）

▲ 廚房翻新後變得明亮。（相片由受訪者提供）

3大淘寶注意事項

甘太又提醒，在淘寶購買家具、地板及牆紙等有3個注意事項︰

1. 貨比三家 留意其他買家的實物圖

同一件貨品要「貨比三家」，盡量選擇銷量較高的賣家，並看清其他買家分享的實物圖，如沒有買家實物圖、賣家隔幾日才回覆就不要買。

2. 叮囑賣家仔細包裝

可要求打木架、叮囑賣家仔細包裝好，以免貨物於運送中途破損；到貨時記得檢查貨物，並清潔消毒。

3. 選擇有信譽集運公司

集運有分「傢俬集運」及「普通集運」，用錯集運隨時貴2至3倍，而且部分集運傢俬上樓需收附加費，選用前需看清條款。

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責任編輯︰林綺玲