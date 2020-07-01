警方「新政治部」成「鋼牙老虎」　有權監聽涉嫌人士

▲ 根據港區國家法，警方可獲特首授權監聽涉及危害國家安全人員

「國家安全法」生效後，負責執法的警務處國家安全處，只要經行政長官批准，即可以對有合理理由懷疑涉及危害國家安全犯罪的人士，進行截取通訊和秘密監察。有政界中人指，難怪京官曾形容「國家安全法」是「鑲鋼牙的老虎」。

根據該法例的第43條，一旦警方辦理危害國家安全犯罪案件時，可以採取以下措施︰

一、搜查可能存有犯罪證據的有關地方和電子設備；二、要求涉嫌違法人士交出旅行證件或限制其離境；三、可凍結意圖用於犯罪的財產，以及因犯罪所得的收益，甚至可申請沒收以及充公；四、要求資訊發布人或有關服務商，移除資訊或提供協助；五、要求外國及境外政治性組織，外國及境外當局或政治性組織的代理人提供資料；六、經行政長官批准，對有合理理由懷疑涉及危害國家安全犯罪的人員，進行截取通訊和秘密監察；七、對有合理理由懷疑擁有與偵查有關的資料，或管有有關物料的人員，要求其回答問題和提交資料或者物料。

有政界中人指，不少港獨、自決派人士都趕及法例生效前，宣布退出或解散組織，相信並不代表立即可以避過警方的「合理懷疑」。以過去立法會選舉為例，雖然一些參選人強調並非主張港獨，然而，選舉主任都要解釋一連串的問題，當中極少部份的人最終還是被DQ。消息指，簡單而言，到底一個人是否放棄某一主張，當局是會「聽其言，觀其行」，即是觀察一段時間才可以確認。