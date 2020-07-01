七一假期有學校照辦升旗禮　教育局將透過學校課程及師資培訓介紹港區國安法

▲ 何文田創知中學今（1日）早8時在禮堂舉行升旗儀式，早前邀請約100名師生校友回校參與，最終有數十人到場。（學校網頁）

國歌法實施後迎來首個七一回歸紀念日，今早有學校邀請師生校友在假期回校參加升旗禮，有數十人參與。

教育局上月發指引列明學校須於七一、十一及元旦慶祝活動上升國旗、區旗及奏唱國歌。何文田創知中學今早8時在禮堂舉行升旗儀式，早前邀請約100名師生校友回校參與，最終有數十人到場。升旗禮由該校同學負責升旗，並有敲擊樂隊演奏國歌。

開始奏唱國歌時，全場人士包括要坐輪椅的老婦亦有起立，疫情下校方安排參加者座位保持距離，並在場提供多支酒精搓手液。

校長黃晶榕致辭表示，因疫情緣故，今年升旗禮縮小規模及簡化程序，但無減學校對回歸的喜悅，指香港在過去一年經歷「政治風暴」，相信通過《國歌法》和《港區國安法》後，在中央保護、指導和監督下，「一國兩制」定會行穩致遠。

他在儀式後表示，學校以往一向有推行國歌教育，過去未試過有學生表現不尊重國歌及升旗禮，如遇有關情況，會以教育方式處理，從正面角度引導學生，暫未見到有需要報警處理。

▲ 創知中學校長黃晶榕表示，因疫情緣故，今年升旗禮縮小規模及簡化程序。（學校網頁）

教育局局長楊潤雄今早亦應邀出席了東涌香港教育工作者聯會黃楚標中學的升旗儀式，並在社交網站發文稱，訂立港區國安法促進建立健全‪特區政府‬維護國家安全的法律制度和執法機制，同時能讓香港回復安定，重拾經濟民生發展，形容公眾推廣及學校教育至為重要。

楊潤雄表示，教育局會開展國家安全教育，在課程、教學資源及教師專業培訓等各方面採取多元化措施，促進學生認識港區國安法的立法背景、內容、其重要性及意義，提高國家安全意識和守法意識。

▲ 教育局局長楊潤雄今（1日）早應邀出席了東涌香港教育工作者聯會黃楚標中學的升旗儀式。（楊潤雄Facebook）

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責任編輯：馮琪雅