【幻愛】劉俊謙蔡思韵情侶檔封影帝影后　精神病患者同樣有權去愛與被愛

▲ 蔡思韵與劉俊謙主演《幻愛》有口皆碑。

由周冠威執導的本土愛情電影《幻愛》於今天（2日）上映，女主角蔡思韵（Cecilia）需要一人分飾兩角，而男主角劉俊謙（Terrance）則飾演一名精神病康復者，甚有挑戰性。因拍攝定情作《幻愛》而成為情侶的蔡思韵和劉俊謙雙雙接受TOPick訪問，分享二人戲內外的愛情故事。

港產片《幻愛》獲得香港電影評論學會的推薦電影、影帝及影后，備受戲迷讚賞。戲中飾演精神病康復者的劉俊謙說：「其實我都以為自己會很開心、很驚喜，但其實獲獎那刻就不是這樣，反而會有很多自己我懷疑，會反問自己是否這麼好。」

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▲ 《幻愛》獲不少戲迷期待。（《幻愛》劇照）

盼更多人了解精神病

一人分飾兩角的蔡思韵對於得獎感到喜出望外：「拍攝時沒想過會有這麼大的迴響，能獲得評論學會最佳女演員是意想不到的，所以都很開心，也很感恩自己能於第一次拍攝香港電影時便獲得這肯定。」

至於劉俊謙很想籍着《幻愛》讓廣大市民去認知精神病患者，「他們並非我們想像中那般，可能會以為他們很癲、經常拿刀外出斬人，這些印象可能是從電影中看回來的。」

他續指：「但不是這樣的，我很想透過這套戲去讓大家知道，其實精神病患者與正常人一樣。只不過，每個人有不同原因令心靈受創傷，以致發展出一個病出來，而那個病會令到他們控制不到一些事，但其他事其實跟正常人沒分別的。」

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▲ 蔡思韵認為每個人的內心也有缺失。（梁偉榮 攝）

Cecilia很認同，並表示：「其實我們每個人心裏面多多少少都會有一些缺失，源於我們的成長或過去的一些傷害。只不過，有精神病患的朋友沒法控制自己的情緒、思維，但其他都跟正常人沒分別的。」

她又謂：「每個人內心可能都有一些缺口，所以我在反思所謂的正常人和不正常人又會是甚麼呢？這套戲以愛作命題，很希望大家可以透過這套電影去理解愛與被愛，希望每個人都能有愛人和被愛的能力。」

▲ 劉俊謙認為很多人都對愛產生恐懼。（梁偉榮 攝）

任何人對愛也有恐懼

Terrance認為愛與被愛是很多人都懼怕的事：「大家都會渴望去愛及被愛，但當它來臨時，反而會令到我們很害怕。害怕的原因，很多時愛的背後源自於一種恐懼，恐懼是對自己的自我價值很低。」

Terrance指，不論是病患者或正常人都會對愛產生恐懼：「我這個角色看似是一個有病的人，甚至乎葉嵐（蔡思韵飾）這個角色看似是一個正常人，大家都是共同對愛感到恐懼。因為很多人會覺得自己是不值得被愛的，就像她的角色，不斷去找很多愛，和很多不同的男人在一起，但內裏會有種覺得自己不值得被一個人深深地愛着，所以才會發展出很多很功利的關係。」

▲ 蔡思韵飾演的欣欣、葉嵐和劉俊謙飾演李志樂同場出現。（《幻愛》劇照）

Cecilia覺得最重要是自己是否愛自己，「如果你不愛自己，你便會失去愛人和接收愛的能力。愛自己是甚麼呢？打扮、保養就是愛自己嗎？我覺得是一種自己我價值的肯定，你自己如何去看自己、對自己是否有自信，這是很多人在思考、尋找的事。」

Terrance認同道：「關於去愛的這件事，我們最難去愛的是自己。」

▲ 導演周冠威於輕鐵取景拍攝。（《幻愛》花絮照）

蔡思韵劉俊謙愛戲中港式元素

《幻愛》是港式愛情片，Cecilia和Terrance異口同聲指出輕鐵為戲中最港式的元素。

Cecilia覺得：「劇組將輕鐵拍得很美！」Terrance說：「導演也曾說過，其實輕鐵是沒太多港產片拍過，而輕鐵處於的區域是屯門、元朗、天水圍，都是一些較為偏遠的地方。在一個比較偏遠的城鎮內發生一個愛情故事，大家經常會於輕鐵之間的光影中相遇，一起乘車回家，這都是很香港式的愛情故事。」

▲ 蔡思韵和劉俊謙戲假情真。（《幻愛》劇照）

此片為Cecilia和Terrance的訂情作，二人於拍攝電影後漸漸發展成真正的情侶。

被問到成為情侶前後接拍這片會有甚麼不同時，Cecilia說：「最近《幻愛》的主題曲MV推出了，我們一起看，看畢後勾起了很多拍攝時的感覺，一些當時的回憶。我問他，如果我們現在再拍這套戲，我們能否演回？我覺得我演不了，那種感覺不同了，因為當你跟這個人熟悉過後，再回到《幻愛》內的兩個角色，可能對我來說會更難。」

Terrance覺得：「會變了是另一種演法，因為只是巧合而已，我們不算很熟悉，恰巧跟戲內的角色吻合了。但現時這種熟悉的程度，如果再演一次我想該會是很不同。」

▲ 蔡思韵覺得很多場戲也很難忘。（《幻愛》劇照）

蔡思韵劉俊謙難忘演崩潰戲

二人不約而同地認為自己演的獨角戲最為難忘，Cecilia指9成戲份都是跟Terrance演對手戲，「比較深刻的就是我有場情緒較為崩潰的戲，那場戲是在我家中的一場崩潰戲，需要一鏡到底的。所以我的狀態和機械上的調動等各方面都需要很精準，那場口都拍了20多個Take，到了最後其實精神和身體上都非常疲乏，很深刻但很感受到互相支持。」

Terrance則說：「我最深刻的就是我的那場崩潰戲，就在我的家拍攝。最難忘就是因為情緒和體力消耗很大，拍了一整天都是很激烈的戲。」

他續指：「長時間停留於那種情緒，那麼濃烈的情感氛圍下，其實你是會很辛苦的，卻要逼自己保持住。很深刻的就是感覺到對方在支持自己，就如一班人在跳一隻舞。導演叫我不用遷就機械，有個攝影師是Handheld跟着我的，你會覺得是互相配合去跳這舞。」

▲ 蔡思韵和劉俊謙互相欣賞對方。（《幻愛》劇照）

蔡思韵劉俊謙戲假情真

Cecilia和Terrance戲假情真，談到另一半如何吸引自己時，二人都忍不着對望甜笑，幸福滿瀉！

Terrance大讚女友：「最吸引到我就是她是一個很善良的人，心地很好、很單純，她很願意去聆聽對方。她的氣質很特別，不像一般的香港女生，也有很多人曾誤會她是台灣女生。她有一種很文藝、古典的感覺，但其實她的底蘊也有活潑的一面，這種反差令我覺得她整個人的內心很豐富。」

Cecilia則讚男友：「善良都是我覺得最重要的價值，我覺得阿謙是一個很善良的人，這是很寶貴的。」

▲ 蔡思韵和劉俊謙最喜歡對方的善良。（梁偉榮 攝）

娛樂圈一向予人大染缸的形象，被問到如何給另一半信心時，Terrance笑指：「我們都介乎於圈內外之間。我們的性格比較內向，不太喜歡外出喝酒、玩樂，很嚮往一種很簡單的生活。所以大染缸的生活，我們都是沾不上邊的。」Cecilia也笑言：「我們沒法沾。」

作為演員，二人認為最困難的是面對自己。

▲ 蔡思韵和劉俊謙認為最難是面對自己。（梁偉榮 攝）

Cecilia說：「面對自己，以及真正的挖開自己心深處，最我來說是很殘忍的，因為演員必須要認識自己。面對自己才可以去了解角色、進入角色，往往這些時候都是很痛苦的。」

她續指：「當你每一次進入一個角色、離開一個角色時，都要進行這過程，然後經歷這些痛苦。開心時卻要抽離它，又會有很多不捨得，所以我覺得演員這工作是不斷認識自己和剖白自己的過程。」

Terrance覺得：「對自己坦白是很難的。很多人情願欺騙自己一輩子，好像在過一種比較好的生活。因為需要面對一些不接受自己的地方，若能跨得過便可成為你的功具。我們可利用我們的弱點、脆弱之處，成為演戲時的元素。」

Credit：

蔡思韵：

Makeup：ShuenKong @ WiLLWong

Hair：Lupuschui@orient4

劉俊謙：

Hair：Nick Lam @ Orient4.com.hk

Makeup：Carmen Chung @ carmencmakeup_hair

Wardrobe：Initial

場地提供:

R ONE Space 御一空間

記者：梁樂欣

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