【經濟寒冬】疫情引爆美國失業問題　企業家：空閒時間主動學新技能

▲ 鑑於美國目前經濟狀況，企業招聘人手時趨向謹慎，失業人士面臨更大的求職挑戰，日前美國就有企業家為失業人士作求職建議。

受到全球經濟環境影響，不少企業面臨經營困難，鑑於美國目前的經濟狀況，企業招聘人手時趨向謹慎，失業人士面臨更大的求職挑戰。日前，美國就有企業家為失業人士作求職建議。

據外媒CNBC報道，美國著名企業家Mark Cuban早前表示，現時仍有部分公司會招聘人手，他鼓勵失業人士不要放棄求職。他亦建議年輕人，無論應徵任何類型工作，目前應該利用空閒的娛樂時間，重新學習或增強工作技能，為求在面試中為僱主留下良好印象，並提升競爭力。

他又提醒求職者，現時不少僱主在招聘時，會詢問應徵者一些關於疫情的題目，例如：「你在疫情期間學到了什麼？」、「疫情期間你學習了哪些工作技能？」等問題，建議他們在面試前做好充足準備。

持續半年的新冠肺炎疫情，為美國經濟及就業市場造成長期打擊。最近有報告指出，目前美國就業人口比例為52.8%，這是1948年起有記錄以來最低水平。而25至54歲之間的工作年齡層中，擁工作的人口比例為71.4%，則是1977年以來的低點。據美國勞工部的數據，美國5月的失業率為13.3%，雖較前一月下跌，但仍屬高位。

報告指出，旅遊業的失業情況最為更為嚴重，有800萬名飯店員工遭到解僱或放無薪假，專家更預測，疫情過後，即使餐廳和店舖重開，但仍然需要控制客流，未必能恢復過往的營業水平，預計有50%飯店工作有機會被淘汰。此外，疫情導致消費者購物模式轉變，會傾向進行綫上購買，而從事零售業的員工會在日後失去工作。研究指出，從事零售和食品行業的員工，可能會有18.9%的人面臨永久性失業。

責任編輯：李寶如