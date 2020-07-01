  • 31°C
香港時間 : 2020701日 (三) 18:52
靚太生活雜誌

會員專區

專題:DSE 升學攻略2020

熱門關鍵字 : 香港小姐 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 CuMask 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【經濟寒冬】疫情引爆美國失業問題　企業家：空閒時間主動學新技能

職場 18:15 2020/07/01

分享：

熱門 香港小姐 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 CuMask 劇情預告 超市大搜查

鑑於美國目前經濟狀況，企業招聘人手時趨向謹慎，失業人士面臨更大的求職挑戰，日前美國就有企業家為失業人士作求職建議。

受到全球經濟環境影響，不少企業面臨經營困難，鑑於美國目前的經濟狀況，企業招聘人手時趨向謹慎，失業人士面臨更大的求職挑戰。日前，美國就有企業家為失業人士作求職建議。

據外媒CNBC報道，美國著名企業家Mark Cuban早前表示，現時仍有部分公司會招聘人手，他鼓勵失業人士不要放棄求職。他亦建議年輕人，無論應徵任何類型工作，目前應該利用空閒的娛樂時間，重新學習或增強工作技能，為求在面試中為僱主留下良好印象，並提升競爭力。

他又提醒求職者，現時不少僱主在招聘時，會詢問應徵者一些關於疫情的題目，例如：「你在疫情期間學到了什麼？」、「疫情期間你學習了哪些工作技能？」等問題，建議他們在面試前做好充足準備。

持續半年的新冠肺炎疫情，為美國經濟及就業市場造成長期打擊。最近有報告指出，目前美國就業人口比例為52.8%，這是1948年起有記錄以來最低水平。而25至54歲之間的工作年齡層中，擁工作的人口比例為71.4%，則是1977年以來的低點。據美國勞工部的數據，美國5月的失業率為13.3%，雖較前一月下跌，但仍屬高位。

報告指出，旅遊業的失業情況最為更為嚴重，有800萬名飯店員工遭到解僱或放無薪假，專家更預測，疫情過後，即使餐廳和店舖重開，但仍然需要控制客流，未必能恢復過往的營業水平，預計有50%飯店工作有機會被淘汰。此外，疫情導致消費者購物模式轉變，會傾向進行綫上購買，而從事零售業的員工會在日後失去工作。研究指出，從事零售和食品行業的員工，可能會有18.9%的人面臨永久性失業。

責任編輯：李寶如

相關文章

【疫市荀工】情侶員工成為唯一住客　留守古堡酒店工作
15:53 2020/06/29
【疫市荀工】情侶員工成為唯一住客　留守古堡酒店工作
【太空廁所】NASA公開招募設計太空廁所　勝出者瓜分逾27萬元獎金
16:13 2020/06/26
【太空廁所】NASA公開招募設計太空廁所　勝出者瓜分逾27萬元獎金
【IT專才】疫情下招聘需求反而急增　網絡安全專家哪些崗位年薪最高？
17:32 2020/06/25
【IT專才】疫情下招聘需求反而急增　網絡安全專家哪些崗位年薪最高？
【招聘新招】CIA招聘廣告「踩過界」 登影音串流平台覓年輕人才
18:51 2020/06/24
【招聘新招】CIA招聘廣告「踩過界」 登影音串流平台覓年輕人才
失業 就業 人口 疫情 經濟 銀行 零售 行業 無薪假 失業率

最高瀏覽

【同偕白首】黎姿跟丈夫同框賀父母金婚紀念　分享美滿婚姻在於忍耐包容
17:38 2020/06/30
【同偕白首】黎姿跟丈夫同框賀父母金婚紀念　分享美滿婚姻在於忍耐包容
【校園欺凌】不堪長期被欺凌掟校霸落4樓致終身殘廢　施襲者家屬：兒子忍無可忍才復仇
13:41 2020/06/30
【校園欺凌】不堪長期被欺凌掟校霸落4樓致終身殘廢　施襲者家屬：兒子忍無可忍才復仇
【產後走樣】30歲港媽生二胎後走樣變殘　人妻遭夫嫌棄失自信︰老公無掂過我
13:51 2020/06/30
【產後走樣】30歲港媽生二胎後走樣變殘　人妻遭夫嫌棄失自信︰老公無掂過我