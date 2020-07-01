【港區國安法】銅鑼灣多人揮舞港獨旗幟及叫口號　有商店櫥窗遭破壞

▲ 銅鑼灣時代廣場空地有多人高舉「香港獨立」旗幟，同時有人舉用雨傘作掩護。（陳國峰攝）

民陣七一遊行申請遭警方反對，今日（1日）下午有大批人士到港島多區聚集及遊行反對港區國安法，部分人由銅鑼灣遊行至灣仔一帶，遭警方多次驅散、施發胡椒噴霧、發射水炮及進行拘捕等。

直至下午6時許，有數百人在銅鑼灣羅素街時代廣場對出馬路聚集，其中有多人疑趁外媒做直播訪問期間，在其身後揮舞藍白色港獨旗幟及高叫口號。直至約6時20分，警方出動水炮車趕至，部分人群散去。

▲ 有人高舉中英對照港獨口號標語。（陳國峰攝）

▲ 下午6時許，有數百人在銅鑼灣時代廣場對出馬路聚集，舉起手及高叫口號。（有人高舉中英對照港獨口號標語。（陳國峰攝）

較早前、在下午4時許，附近位於波斯富街的美心西餅分店，疑有人闖入破壞後逃後，玻璃櫉窗碎片在門外散落一地。

▲ 下午4時許，位於波斯富街的美心西餅分店疑遭人闖入破壞，玻璃櫉窗碎片散落一地。（陳國峰攝）

銅鑼灣附近多區亦有人快閃堵路。下午6時許，有人在禮頓道近勿地臣街路段放置雜物堵路，令現場交通一度受阻；天后港鐵站對出亦曾有人堵路，其後警方到場清除路障。

▲ 下午6時許，有人在禮頓道近勿地臣街位置擺放雜物堵路，交通一度受阻。（蘇文軒攝）

▲ 港島多區有人快閃堵路，圖為天后港鐵站對出馬路，警方到場清除路障。（林宇翔攝）

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記者：蘇文軒、馮琪雅