截至晚上8時警方拘捕逾300人　當中9人涉違《港區國安法》

▲ 警方晚上在銅鑼灣時代廣場以非法集結罪名拘捕大批涉嫌堵路丶縱火及破壞商舖人士。 林宇翔攝

鑑於銅鑼灣及灣仔一帶有群眾集結叫囂及縱火堵路，有社區設施及多間商店被暴徒破壞，警方截至晚上8時，共拘捕逾300人，當中9人涉違《港區國安法》。

警方表示，今日(1日)中午起，銅鑼灣及灣仔一帶有群眾集結叫囂及縱火堵路，有社區設施及多間商店被暴徒破壞。儘管警方一直採取嚴謹而克制的態度，多次發出口頭警告，要求群眾停止違法行為，但人群拒絕依從指示，繼續四處堵路破壞，警方遂採取拘捕行動。

▲ 警方強調絕不容忍任何違法行為，定必嚴正執法。 林宇翔攝





截至晚上8時，警方拘捕逾300人，當中5男4女涉嫌違反《港區國安法》，其餘被捕人分別涉嫌非法集結、公眾地方行為不檢、瘋狂駕駛及管有攻擊性武器等罪行。警方強調絕不容忍任何違法行為，定必嚴正執法，並正在現場一帶繼續採取拘捕行動，警告群眾立即停止違法行為。

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責任編輯 李志強