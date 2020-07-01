截至晚上8時警方拘捕逾300人 當中9人涉違《港區國安法》
社會 20:51 2020/07/01
鑑於銅鑼灣及灣仔一帶有群眾集結叫囂及縱火堵路，有社區設施及多間商店被暴徒破壞，警方截至晚上8時，共拘捕逾300人，當中9人涉違《港區國安法》。
警方表示，今日(1日)中午起，銅鑼灣及灣仔一帶有群眾集結叫囂及縱火堵路，有社區設施及多間商店被暴徒破壞。儘管警方一直採取嚴謹而克制的態度，多次發出口頭警告，要求群眾停止違法行為，但人群拒絕依從指示，繼續四處堵路破壞，警方遂採取拘捕行動。
截至晚上8時，警方拘捕逾300人，當中5男4女涉嫌違反《港區國安法》，其餘被捕人分別涉嫌非法集結、公眾地方行為不檢、瘋狂駕駛及管有攻擊性武器等罪行。警方強調絕不容忍任何違法行為，定必嚴正執法，並正在現場一帶繼續採取拘捕行動，警告群眾立即停止違法行為。
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責任編輯 李志強