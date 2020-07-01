中環灣仔繞道通風大樓空氣淨化系統再故障　路政署指將徹查及追究責任

▲ 中環灣仔繞道的通風系統已多次出現故障，路政署指將徹查及追究。(資料圖片)

路政署今日（1日）表示，署方在6月28日晚上接獲中環及灣仔繞道和東區走廊連接路（繞道）的工程顧問公司通知，繞道中通風大樓的空氣淨化系統中，有一台抽風風扇的扇葉組件出現損壞。為安全起見，中通風大樓的空氣淨化系統已局部暫停運作以進行調查工作。根據空氣監測數據顯示，繞道內的空氣質素並沒有受到影響。

路政署指得悉事件後，已即時展開調查。工程顧問公司於昨日凌晨對三座通風大樓內其餘32台抽風風扇進行初步檢測，結果並沒有發現異常情況。路政署已責成工程顧問公司及承建商盡快調查事件的成因，全面檢查三座通風大樓的所有風扇，以進一步確保所有風扇均能正常運作。

▲ 中環灣仔繞道去年1月開通使用。(資料圖片)

路政署稱對繞道內的抽風風扇再次發生異常損毁情況極表關注，會聘請獨立專家徹查整個抽風系統的設計、建造與監管系統，嚴肅跟進及調查事件的成因，並會追究相關責任問題；若日後調查確定事件的成因與責任，署方會就事件導致的損失向有關方面嚴肅追究。

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責任編輯：楊玉珠