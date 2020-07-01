日本考慮放寬台灣商務客入境 惟憂檢測力不足應付中韓

▲ 日本據報最快本月跟台灣商討互商容許商務客入境。

哈日族快有望返「家鄉」！日本正考慮放寬入境限制，最快本月跟台灣展開討論，中國和南韓據報亦屬考慮之列，惟官方仍有隱憂。

多家日媒近日引述消息人士報道，當地政府正準備繼澳洲、新西蘭、越南及泰國後，與更多國家洽談相互解除旅遊限制，分別只有447宗及141宗新冠肺炎案例的台灣和汶萊，屬於大熱。據報，官方計劃先放寬商人限制，然後加入學生，最後才會接待遊客。

值得注意，日媒並沒分開談及，政府如何審視屬當地第四大旅客來源的香港。

對於中國和韓國，各傳體引述消息人士口徑不一，甚至相左。《朝日新聞》指，中台韓均成功壓平新冠肺炎感染曲綫，日方最快本月就跟三地商討放寬事宜，尤以台灣為先。共同社確認日本準備跟台灣討論，也有考慮中韓，卻憂慮檢測能力無力應付兩國龐大的旅客量。

《日經亞洲評論》報道，日本渴望跟台灣、汶萊、緬甸及新加坡重啟商務人士往返，惟並無計劃包括中韓，因為旅客出入境日本都要做聚合酶鏈式反應（PCR）核酸測試，當地檢測力卻不足。不過，《朝日新聞》形容，官員有信心今後可替無病徵旅客做簡單的口水驗毒，不再限於傳統鼻咽拭子測試，可打破化驗檢測的樽頸。

日本現時列了129個國家和地區入黑名單，凡曾於14天內到訪相關地方的外國旅客，皆不能正常入境。由3月9日起，香港跟中國內地和韓國的旅客想入境日本，全要先隔離14天。

據官方估計，日本整個5月共有1,700名外國旅客抵境，按年大跌99.9%。

記者：姚沛鏞