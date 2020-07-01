華府籲外資亞洲總部遷離香港　港府官員：除非放棄中國市場

▲ 港區國安法生效後，美國商務部部長認為外資可重考是否重置在港的亞洲總部（資料圖片）

「港區國安法」正式生效，美國商務部長羅斯強調，外國公司有真正機會重新思考是否要重置在香港的亞洲總部。可是，有港府官員私下指，大部份於香港設立亞洲地區總部的外國企業，相信是以香港為跳板，其實為的是進軍內地。換言之，外國公司考慮是否將亞洲總部搬離香港，最主要的考慮並非香港本身，而是整個中國市場。

有港府官員認為，歐美國家選擇亞洲地區總部的選址，主要是因利成便，即是如果放眼東盟市場，那麼星加坡是一個不錯的選擇，但如果主打大中華市場，那麼香港一定成為首選。因此，外資根本無可能以日本和韓國取代香港，至於台灣，本身政治風險整大，亦不會有企業選舉做跳板。

有政界中人坦言，除非亞太總部設於香港的企業，生意以外，還從事不可告人的事，否則在商言商，又有什麼企業因為「港區國安法」生效，而放棄大中華市場？消息舉例指，加拿大政府早前應美國要求，啟動引渡華為公主孟晚舟到美國受審，引起中國強烈抗議，所以昨晚「港區國安法」正式生效後，才會觸發加拿大政府神經，提醒國民在香港被捕的風險。

目前，美國對香港貿易順差高達334億美元。有學者早前形容，這對於美國而言，香港保持最大單一國家或地區順差，在美國貿易體系十分難得。而且，有1300多家美資企業在香港經營，這些美國企業在香港，便正享有進入中國內地和東南亞的便利。

有政界中人關注到，既然美國政府打開口牌，要求外國公司重新思考是否重置在香港的亞洲總部，那麼美企會否先行一步，寧願放寬可觀盈利，亦要規避日益激烈的中美角力下，在港營商所帶來的風險？