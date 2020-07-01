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【食用安全】太和街市小食檔天降老鼠　街坊：曾見阿姐用腳踩死老鼠

社會 21:31 2020/07/01

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熱門 香港小姐 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 CuMask 劇情預告 超市大搜查

網民於fb群組上載圖片，指太和街市一熟食檔疑現鼠蹤。

大埔太和街市驚見鼠蹤，有網民於fb群組「Tai Po大埔」報料，上載一張在小食檔前拍下的照片，配上圖說「太和街市，天降老鼠」。

圖片可見，老鼠約手掌般大小，橫臥在小食碟上，僅隔著一塊玻璃就是各類熟食，距魚蛋、煎釀三寶僅咫尺之遙。網民紛紛於照片下留言，「好恐怖呀，我尋日先幫襯完」、「米奇夠鐘開餐」、「野味當小食加餸」等，多數意見也關注街市和熟食檔的衞生情況。有網民更表示，曾經於光顧該食店時見到店內職員用腳踩死老鼠：

我之前去呢間買嘢食， 等候期間，聽到吱吱聲， 我就見到裏面個阿姐用腳踩死隻老鼠。

TOPick就太和街市的衞生問題，已向外判管理商建華提問，有待回覆。領展發言人則稱，太和商場辦事處已知悉事件，已提醒街市整體承租商，加強清潔及環境衞生，亦會與承租商進行針對鼠患的聯合清潔行動，以助改善有關情況。

事實上太和街市並非個別例子，街市一向是鼠患黑點，早前有電視台節目直擊街市情況指位於黃大仙的大成街街市，鼠患問題特別嚴重，不少老鼠出沒，明目張膽「搵食」，不但咬壞貨物，令一眾檔主大呼頭痛，更造成嚴重的衛生問題。詳情即睇：【東張西望直擊】黃大仙大成街街市養鼠為患　老鼠橫行隨處「搵食」咬壞貨物

其他報道：

【老鼠出沒】大埔茶餐廳麵包櫃驚見老鼠偷食　網民：真實版《五星級大鼠》試食

紅磡美食廣場清潔阿姐徒手撻死老鼠　食客︰勁過食環署

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責任編輯：吳卓峰

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