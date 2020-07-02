疫情下辦「本地遊」旅社料飈4倍　姚柏良：業界盼國安法助港遠離暴力吸客

▲ 姚柏良預料今年發展「本地遊」旅行社將大增4倍至約500間。（梁家榮攝）

受去年社會運動，以及新冠肺炎突襲全球的雙重打擊下百業蕭條，近日本港疫情漸露曙光，限聚令等防疫措施亦進一步放寬，惟外地情況依然嚴峻，本港旅遊業該如何變陣自處？

香港旅行社解困大聯盟召集人姚柏良預料，今年發展「本地遊」旅行社將大增4倍至約500間，認為旅社要突圍而出必須「富心思，具創意」，又期望港府可將「本地遊」放進未來規劃藍圖。

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姚柏良預計500旅社參與

商務及經濟發展局、環境局和環境保護署去年底起牽頭策劃「綠色生活本地遊鼓勵計劃」，每家旅行社為每名港人安排合資格綠色生活本地遊可獲200元現金鼓勵，計劃由今年1月20日起推行至年底。姚柏良指，本港過往僅100多間旅行社主打「本地遊」，而疫情下港人無法外遊，推動不少依賴出境遊的旅行社轉型，而現時已有168間本地旅行社參與相關計劃，估計秋冬季為舉辦「本地遊」高峰期，相信最終會有約500間旅社參與。

姚柏良坦言，港人願意投放於本地遊的旅費不高，因印象停留於平價的「街坊團」及「一日包餐團」，因此鼓勵有意發展本地遊的旅行社必須多花心思，設計出具深度的行程，「最重要想想甚麼是市民自己去做不到的，其次是行程要新穎，說服市民跟旅行社去是有天壤之別，多給200元都值得」。

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冀政府設專責部門宣傳

姚舉例指，有旅行社設計出「舊城中環專業導賞親子團」，讓專員為團友講解港島一帶歷史文化建築，透過添加更多知識及故事的深度遊，讓家長覺得「既是旅遊又是學習」，從而願意付出更高成本；另有一名身兼健身教練的導遊，則將體適能元素融入郊遊親子團，令旅程更添玩味。

談到旅遊業未來發展，姚指近來挑戰讓業界重新思考該如何裝備自己，如應跟上時代步伐發展網上平台，及隨着市民衞生安全意識提高，多舉辦短途小型包團，並期望港府能成立「本地遊」專責部門，助港人與業界重新認識香港，並藉此提升入境遊吸引力，讓國際旅客重臨香港。

業界盼國安法助港遠離暴力吸客

回想去年反修例引起的社會風波，香港旅行社解困大聯盟召集人姚柏良指當時嚇退入境旅客。而本地市民亦對前景不安而減少花費，因此普遍業界均寄望《港區國安法》立法後，能讓社會盡快回歸平靜，認為「遠離暴力是吸引旅客的基本條件」。

重塑旅遊形象 利入境遊

問到會否擔心立國安法會引來更大規模的示威活動，姚柏良強調不擔心，並歸咎衝突頻生是由於香港長期沒有建立健全維護國家安全的法治，相信國安法早日立法才能讓本港重塑旅遊形象，利於入境遊。

另外，今年初突襲的新冠肺炎疫情令本地旅遊業界雪上加霜，姚指由於各地疫情仍反覆，故港府與疫情趨緩的國家組成「旅遊氣泡」仍未落實，但透露港府正積極與泰國商討細節；業界亦期望粵港澳三地互認健康碼能盡快開通，但估計開通初期會以商務客優先，姚建議當局能為每所旅行社預留少量名額，讓導遊可視察旅遊景點，為旅遊業復甦作準備，並冀港能引進內地試劑，以降低檢測費用。

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記者：鄧凱文