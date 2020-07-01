李漢港楷字型眾籌 港式招牌書法迎接電腦世代

▲ 「李漢港楷」最大的特色是一體成形，現有眾籌計劃將它發展成電腦字體。（李健明圖片）

電腦普及前，本港招牌常由街頭寫字匠題字，李漢是表表者。招牌店老闆李健明剛發起眾籌計劃，希望籌得至少70萬元，製作電腦用的「李漢港楷」。

據眾籌資料介紹，曾在旺角擺檔的李漢跟李健明父親為好友，他退休時擔心摯友沒字用，便送上很多手稿。2016年，李健明開始修復手稿，希望將手稿變成大家可用的電腦字體。

從小到大在招牌店工作的李健明形容，「李漢港楷」筆劃較粗，一目了然，最大的特色是一體成形，非常適合用於招牌、手工藝製作、立體字、節目標題字、平面廣告印刷、數碼媒體設計、海報旗幟和產品包裝等。

他希望李漢港楷為大家帶來多字體上的選擇，同時再現這種充滿香港特色的字體。由於希望可以完成李漢港楷的後續模版字「李漢通楷」，以及修復父親故友遺世的隸書手稿，李健明前天正式在GoGetFunding發起眾籌，暫時募集到逾5.6萬元。

李漢港楷共逾 7,000漢字，此外還包含注音、英文、數字、花碼與其他必備的標點符號。若眾籌總額達70萬元，募捐950元或以上人士可獲李漢港楷字型永久通用授權證一套；若總額達125萬元，他們可獲李漢港楷和通楷兩套字型。

責任編輯：姚沛鏞