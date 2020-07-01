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【港區國安法】大律師公會斥損高度自治、司法獨立　促特首確保執行時符合《基本法》

政治 21:43 2020/07/01

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港區國安法昨晚（6月30日）刊憲詳細條文，並同時生效。大律師公會今日發聲明，對公布條文方式表示關注，又認為立法侵蝕《基本法》，以及中英聯合聲明中承諾的高度自度，破壞司法獨立等，促請特首林鄭月娥承諾，履行港區國安法是會完全符合《基本法》及香港人權法案。

大律師公會指出，港區國安法4項罪行中，可能損害言論自由、限制傳媒批評政府，而當中對恐怖主義及勾結外國勢力定義亦模糊。

公會又批評，法例容許部分案件在內地審訊，難保障被告權利，以及獲得公平審訊，而法例讓特首指定法官、取消陪審團、不容司法覆核等，都會損害司法獨立。

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責任編輯：陳宛彤

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