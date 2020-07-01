銅鑼灣26歲男子藏有香港獨立旗幟　涉違《港區國安法》被捕

▲ 銅鑼灣一名男子藏有香港獨立旗幟，涉違《港區國安法》被捕。(警方Facebook專頁圖片)

《港區國安法》實施首日(7月1日)，警方在灣仔及銅鑼灣一帶拘捕最少9人，涉嫌違反《港區國安法》，包括一名藏有「香港獨立 Hong Kong Independence」旗幟的26歲男子。

警方表示，今日下午接近4時半，大批示威者無視警方多次的警告在高士威道近銅鑼灣運動場外非法聚集。警方隨即採取拘捕行動，搜查期間警方發現一名26歲男子藏有「香港獨立 Hong Kong Independence」的旗幟。該名男子因涉嫌違反《港區國安法》被捕，警方已檢取有關物品作證物。

警方重申，《港區國安法》已經生效，明確規定分裂國家罪、顛覆國家政權罪、恐怖活動罪、勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，共4類犯罪行為和相應的刑事責任，警方將會堅定執法，以保障香港市民的生命財產及依法享有的各項基本權利和自由。

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責任編輯 李志強