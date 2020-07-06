救人要緊懶理身旁催淚彈　紅會急救員指揮領團隊迎難而上

▲ 任香港紅十字會義務急救員30多年，現為急救隊指揮的林家旺，亦擔任紅十字會急救講師，門下學徒已逾千人（黃建輝攝）

為突然失去心跳呼吸的人進行心肺復甦其間，一枚催淚彈突在身邊爆開，走或不走？任香港紅十字會義務急救員30多年，現為急救隊指揮的林家旺，直言最大挑戰數到近年處理衝突示威，包括去年10月1日激烈示威衝突及理大被圍封一役。他形容一直「迎難而上」，時刻提高警覺：

由去年6月起，急救現場的情況不斷在變，作為指揮更要一直留意新聞，最擔心現場每一位急救員的安全。

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救人要緊 懶理身旁催淚彈

一心救急扶危，初中時便加入紅十字會，眨眼33年，由中學運動會、嘉年華會、體育競技比賽，以至近年險象環生的街頭示威衝突，林家旺均有參與救援，身份由急救員拾級而上至急救隊指揮，林形容：「當急救員（目標）很簡單，有傷者便救；但當上指揮心情的確有所不同，最擔心每一名救護員的安危。」

而近年示威衝突與日俱增，林家旺強調救援時不會考慮傷者背景，「救人從不問背景，只問傷勢」，又指急救現場安全情況不斷在變，考驗整個團隊的機動性，「可能這一刻此處需要10名急救員，下一刻又要減10人，再一下刻又要加上20人」，同時亦看到團隊一直「迎難而上」，共同進步，但亦笑言︰

這是一份最不想做事的義工服務。

他憶述最驚險一幕發生於去年10月1日，有人在灣仔修頓中心附近暈倒，更失去呼吸心跳，一行6人的急救團隊隨即使用AED機（自動體外心臟去顫器），為傷者進行心肺復甦法，其間一枚警方施放的催淚彈突在團隊身旁爆開，現場即時煙霧瀰漫，眾人亦被熏得淚如泉湧，

很辛苦，但無辦法，不繼續為傷者進行CPR（心肺復甦法），他的腦細胞便會死亡，幸好傷者最終在救護車趕到前恢復自主呼吸。

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去年11月，理工大學被警方圍封13天，紅十字會決定派人到場治療傷者，當日早上收到通知林家旺隨即向上司請半天假，

心情十分緊張複雜，但有傷者就想去幫。

畢業於理工大學的林家旺，匆匆回到母校，最始料不及的是校園裡一片凌亂，傷者人數逾百，更難忘內裏的人看見救援團隊像「看見希望」。

▲ 林家旺強調救援時不會考慮傷者背景，「救人從不問背景，只問傷勢」。（黃建輝攝）

曾目睹有途人暈倒，頭部流血受傷，但「圍觀的人很多，幫忙的人很少」，令當時仍是一名初中生的林家旺不僅立志學會救急扶危，更冀將急救技能推而廣之，於是擔任紅十字會急救講師逾20年，門下學徒已逾1,000人，多名學生更現職醫生、護士及救護員。

林家旺透露，曾有一名學生因在郊野公園向一名沒有呼吸脈搏的途人施救，最終因該途人成功獲救而得到消防處救護總長嘉許狀。

最高興是見到近年整個社會意識有所提高，最好是人人都會（急救），像每人身邊都有一道護身符。

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記者：鄧凱文