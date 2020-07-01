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曾被指嫖娼而遭行政拘留　鄭文傑獲英國政治庇護

政治 22:09 2020/07/01

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前英國駐港總領事館職員鄭文傑（Simon Cheng）今日（1日）宣布，取得英國政治庇護，逗留英國5年，就可申請永久居留權及英國公民。

去年在內地被行政拘留15天的鄭文傑表示，已經獲得英國內政部，授予政治庇護資格。他曾作兩輪面試，並出示文件及證據，又指英國內政部，是按照聯合國標準及國際公約準則，經嚴謹法律制度認定，發生在他身上的事具政治迫害本質。

鄭文傑又上載英國內政部的信件，顯示他在去年底申請政治庇護，並在上月底獲得相關資格。他感謝英國政府，盡道義責任及政治勇氣，希望能成為首例，幫助其他有需要港人，又強調離開只是開始，會繼續在國際層面上，應對極權體制的擴張。

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責任編輯：陳宛彤

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