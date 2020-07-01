【港區國安法】銅鑼灣有人掘磚堵路 警方於利舞臺對出施放催淚煙多名記者「中椒」
社會 22:17 2020/07/01
民陣七一遊行申請遭警方反對，今日（1日）下午有大批人士到銅鑼灣集結及遊行，反對港區國安法。傍晚6時許曾有數百人在時代廣場一帶高叫港獨口號、高舉標語及堵路，其後有人在波斯富街及羅素街交界掘磚，另有人在利舞臺對出波斯富街用雜物堵路及縱火。
其後警方到場設置封鎖線，大批防暴警衝入時代廣場，並曾發射多枚胡椒球彈，多名途人及記者亦「中椒」，警方亦曾在利舞臺對出發射多枚催淚彈。
晚上7時許，警方在附近截查及制服多人，部分人被安排坐在時代廣場地下有蓋位置等候，警方其以非法集結罪名拘捕數十人，於9時許陸續將他們押上旅遊巴離開。
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記者：蘇文軒、馮琪雅