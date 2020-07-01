【港區國安法】政府嚴正譴責涉違反港區國安法　全力支持警隊嚴正執法　

今日銅鑼灣一帶有群眾聚集。政府於晚上發新聞稿，指有示威人士罔顧反對通知書，在銅鑼灣及灣仔一帶作違法行為，甚至嚴重傷害警務人員身體，予以嚴厲譴責，又指有示威者違反港區國安法，對此作嚴正譴責。

政府發言人提及，今日有人藏有和揮舞寫有「香港獨立」字句的旗幟和印刷品，叫喊「香港獨立」等口號，有關人士涉嫌煽動或教唆他人分裂國家、違反今日生效的港區國安法，是公然挑戰中央政府和特區政府的底綫，對此作出嚴正譴責。

政府發言人強調，絕不容忍破壞社會安寧的違法行為，全力支持警方執法，將違法之徒繩之於法，又認為警方一直保持克制容忍，卻有暴徒嚴重傷害警務人員，亦有網媒顛倒是非，對此極不負責任的報導，以及無法無天的暴行予以強烈譴責。

發言人續指，會全力支持警隊根據港區國安法，以及特區現行法律，以保障香港市民的生命財產及依法享有的各項基本權利和自由。

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責任編輯：陳宛彤