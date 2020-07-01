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【港區國安法】警員個人資料單張散落商場地下　警方保留追究權利

社會 22:38 2020/07/01

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今日（1日）晚上有人將印有警員個人資料的單張撒在時代廣場2樓平台。（蘇文軒攝）

大批人士今日（1日）下午到銅鑼灣集結，傍晚6時許，有人將印有速龍小隊成員個人資料的單張撒在時代廣場2樓平台，其後有商場職員執拾。

警方晚上在Facebook發帖，指有示威者將大量印有不同警員個人資料的紙張，散落於時代廣場2樓大堂地上。警方重申禁止對警員、特務警員及其家屬起底和滋擾的臨時禁制令仍然生效，警方保留對違反禁制令者追究的權利。

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警方又指，今晚近8時，有網媒於網上直播期間，以特寫鏡頭拍攝這些印有不同警員個人資料的紙張，亦於直播期間粗言穢語。警方認為有關舉動等同「加添對被起底警員的傷害」，批評極不恰當，對有關舉動表示遺憾，並指「以廣角鏡頭拍攝同樣可達致報道的效果」。

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責任編輯：馮琪雅

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