【2020年續領BNO】BNO持有人最快居留6年可入籍　一個條件97前無攞BNO都可續領

▲ 只要附合一個條件，97前無攞BNO人士都可續領。

港區國安法正式生效，英國政府早前曾表示，一旦港區國安法落實，英國將給予約300萬英國國民海外護照（BNO）持有人更多權利。英國首相約翰遜（Boris Johnson）於香港時間7月1日晚上亦宣佈，將向300萬有資格申請BNO的香港人提供入籍途徑，英國外相藍韜文（Dominic Raab）指出，英國將修改入境規則，准許符合申請BNO的香港人在英國居住及工作5年，5年後可以申請定居，再居住12個月後申請入籍。

於1997年前曾持有BNO（英國國民（海外）護照）的香港人，即使護照已經過期多年或已遺失，仍然可以重新續領。不過，很多有意續領BNO的申請者都有不少疑慮，例如「BNO過期十多年，可否再申請？」、「遺失了BNO都可以續領？」、「97前無攞BNO都可以再申請？」

TOPick 現綜合一些常見問題，為大家一一拆解：

1. 誰可以續領BNO？

以下兩種情況都可以續領，

一、回歸前已經申領過BNO的港人可以續期

二、擁用BNO的家長曾經在護照內「included child」一欄填寫過子女的名字（必須是97前出生）。

如果「included child」有填寫子女的名字，即等於父母可用自己BNO護照，帶同子女一齊過關。換句話說，子女會與家長擁有同樣的國籍，所以即使子女長大後，只要沒有主動申請放棄BNO國籍，都可以照樣申請續期BNO。

曾經有97年前出生的網民撰文分享續領BNO親身經歷，表示自己出生後至16歲從未申請BNO，但父母曾經申請，其父母並將自己的名加入自己的BNO中「included child」一欄，因此可成功申請。究竟如何分辨父母有否填寫相關資料？這種情況如何申請BNO？詳細教學即看【下一頁】

2. 如果我遺失了BNO還可以續領嗎？

BNO是終身有效的，所以即使已經過期十多年，或是遺失了，都可以續領。究竟如何報失？近月因應英國即將脫歐，BNO續領系統亦已更新，申請人可以在網上辦理BNO失，非常方便。途中系統會詢問「你的BNO是否遺失或被盜？」假如你已遺失了舊BNO，便需要先在網上即時報失，而報失詳細教學及步驟請看【續領BNO】BNO續領懶人包 網上即時報失舊BNO【附完整教學】

3. 甚麼時候才需要副署（countersign）？

其實一般都可以豁免填寫副署人一欄，但如果7年以上沒有續期、BNO已遺失或損毀、個人資料有重大改變、面容有很大變化（例如舊BNO是嬰兒照），申請人就須有副署人簽署。申請人與副署人士要認識兩年或以上，而且副署人亦不能是直系親屬，最好是專業人士，例如醫生、會計師、律師等。

有關副署的要求，即睇【下一頁】

更多續領BNO 報道，即睇：https://bit.ly/3ilwPoy

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責任編輯：王俊賢