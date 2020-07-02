【家用難題】剛畢業月入1.5萬遭索1萬蚊家用　失業父母威脅「唔畀唔煮飯趕出門」

▲ 父母向網民索1萬蚊家用，更威脅若不給就趕出門。

給予父母家用是做子女的責任，但家用要給多少才夠卻是千古難題。有網民近日就在網上討論區大呻，自己剛剛畢業只有1.5萬元薪金，父母卻要求給予1萬元家用兼失業基金，更威脅若網民不從，就會趕他出家門，令他感到不忿。

有網民在連登討論區以「fresh grad唔想畀家用」為題發文，他表示，自己剛剛畢業，月入僅1.5萬元，原本打算在工作1年後才開始每個月給予3000元家用，但最近父母卻要求他交付5000元家用，而父母因疫情失業，因此要再付5000元失業基金，即每月要付達1萬元。

網民不甘付萬元家用

網民的父母更揚言，若網民拒交家用就不再為他煮飯，甚至趕他出門口。然而網民對此感到不忿，

佢哋由細到大當我貓狗咁養大 （住公屋丶冇興趣班丶冇去過旅行），而且我每日冒住酷熱嘅天氣辛苦做嘢丶返工俾人鬧，全部血汗錢黎，而佢地只係留喺屋企睇電視嘆冷氣...

不少網民看過帖文後認為，父母要求1萬元家用相對發帖網民的收入而言是太多，建議他若被趕走就乾脆搬出去住，「如果屋企人真係唔好嘅，搬出黎住囉」

佢地生仔擺明係為左等你養姐。有網民則認為，各人的家庭環境不同，應給予多少家用應自己衡量。

更多相關新聞，

【啃老族】40歲仔大學畢業有正職從不給家用 退休父母無奈大呻：應該收租嗎？

【土地問題】與妻花光百萬積蓄終上車 公屋父母要求同住港男嬲爆攤牌︰用我啲血汗錢

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

TOPick 推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度 立即免費下載: bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王俊賢