  • 31°C
香港時間 : 2020702日 (週四) 12:27
靚太生活雜誌

會員專區

專題:DSE 升學攻略2020

熱門關鍵字 : 香港小姐 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 CuMask 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【食用安全】咖啡店凍飲藏過百塊微細膠碎片　少女險吞碎片卡喉嚨齒間急送院

食用安全 11:51 2020/07/02

分享：

熱門 香港小姐 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 CuMask 劇情預告 超市大搜查

咖啡店凍飲藏過百塊微細膠碎片。

飲用任何飲品前，最好看清楚杯中有沒有異物！英國一名少女在一間咖啡店購買凍飲飲用，豈料杯中竟然有過百片微細膠碎片，少女沒為意一飲，結果碎片佈滿口腔及齒間，馬上前往醫院救治。

《鏡報》報道，一名13歲少女與媽媽於上周五在英國連鎖咖啡店「Costa Coffee」購買了一杯西瓜椰子凍飲。媽媽Anna Wright表示，她突然聽到女兒的一聲尖叫並不斷嗆咳，然後吐出一些超微細、類似玻璃的碎片。

少女吐出膠碎片。(網上圖片)

據女兒指，當時有些碎片在喉嚨中，而Wright亦在女兒的口腔及齒間發現卡著碎片。

當Wright看看杯底，驚見有過百塊超微細又鋒利的碎片。

我們覺得這些是玻璃碎片，因為非常堅硬。但即使膠片，也絕對不能接受。

飲品內有過百塊微細膠碎片。(網上圖片)

Wright馬上到涉事咖啡店投訴，但咖啡店經理表示，店內沒有玻璃產品，懷疑是不是攪拌器受到污染，但檢查時又沒發現到異常，並繼續以該攪拌機製作凍飲，售賣給其他客人。

隨後Wright送女兒到醫院檢查及照X光，醫生都認為碎片像玻璃碎，讓Wright觀察女兒數日，看口腔會否出血，並建議報警。

最後，經警方證實杯中含有過百塊膠碎片，並建議向食品安全部門投訴。

更多食用安全報道：

【食用安全】薯片多士含可致癌物丙烯醯胺　一文看清10大致癌物含量最高食物

【食用安全】吃隔夜炸雞驚見生猛蛆蟲　網民：沒吃完的食物請放冰箱！

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

責任編輯：羅嘉欣

環境衞生 污染 飲品 健康問題 食用安全 網絡熱話

最高瀏覽

【獨守空房】冷落妻嫌BB嘈分房睡　老公與奶奶同房共寢13年妻崩潰提離婚
12:35 2020/07/01
【獨守空房】冷落妻嫌BB嘈分房睡　老公與奶奶同房共寢13年妻崩潰提離婚
【港姐2020】「海產大王」蔡繼有孫女出戰港姐　蔡頌思回應「40億千金」：數字不太清楚
11:13 2020/07/01
【港姐2020】「海產大王」蔡繼有孫女出戰港姐　蔡頌思回應「40億千金」：數字不太清楚
【公主病港媽】老公失業日打3份兼職養一家四口　全職媽拒搵工及辭退外傭︰想老公搵多份炒散
12:11 2020/07/01
【公主病港媽】老公失業日打3份兼職養一家四口　全職媽拒搵工及辭退外傭︰想老公搵多份炒散