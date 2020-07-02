【食用安全】咖啡店凍飲藏過百塊微細膠碎片　少女險吞碎片卡喉嚨齒間急送院

▲ 咖啡店凍飲藏過百塊微細膠碎片。

飲用任何飲品前，最好看清楚杯中有沒有異物！英國一名少女在一間咖啡店購買凍飲飲用，豈料杯中竟然有過百片微細膠碎片，少女沒為意一飲，結果碎片佈滿口腔及齒間，馬上前往醫院救治。

據《鏡報》報道，一名13歲少女與媽媽於上周五在英國連鎖咖啡店「Costa Coffee」購買了一杯西瓜椰子凍飲。媽媽Anna Wright表示，她突然聽到女兒的一聲尖叫並不斷嗆咳，然後吐出一些超微細、類似玻璃的碎片。

▲ 少女吐出膠碎片。(網上圖片)

據女兒指，當時有些碎片在喉嚨中，而Wright亦在女兒的口腔及齒間發現卡著碎片。

當Wright看看杯底，驚見有過百塊超微細又鋒利的碎片。

我們覺得這些是玻璃碎片，因為非常堅硬。但即使膠片，也絕對不能接受。

▲ 飲品內有過百塊微細膠碎片。(網上圖片)

Wright馬上到涉事咖啡店投訴，但咖啡店經理表示，店內沒有玻璃產品，懷疑是不是攪拌器受到污染，但檢查時又沒發現到異常，並繼續以該攪拌機製作凍飲，售賣給其他客人。

隨後Wright送女兒到醫院檢查及照X光，醫生都認為碎片像玻璃碎，讓Wright觀察女兒數日，看口腔會否出血，並建議報警。

最後，經警方證實杯中含有過百塊膠碎片，並建議向食品安全部門投訴。

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責任編輯：羅嘉欣