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【貓貓加油】遇患骨癌貓勾起逝世愛貓回憶　袁文傑：這種心情我不久前也曾經歷

娛樂 10:20 2020/07/02

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熱門 香港小姐 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 CuMask 劇情預告 超市大搜查

愛貓如命的袁文傑呼籲為貓貓Luzen打氣。

愛貓如命的「游生」袁文傑在「貓奴」群組看患骨癌的貓貓Luzen，於是他與女友張潔蓮（Jackeline姐姐）一同探望Luzen。之後，袁文傑並在個人社交媒體呼籲大家為Luzen打氣。

袁文傑在個人社交媒體分享認識Luzen的經過：「一個偶然機會下，在『天下貓貓一樣貓』群組看到Luzen的消息，因此關注起來，知道要做手術，有不少風險...但在手術前後，每每看到Luzen主人post出他吃東西時的影片或照片，自己有一種莫名的感動，其實，只要看見小毛孩開開心心，仍然對食物很踴躍，看似平凡不過，但也是作為主人的最大祈求！」

貓奴袁文傑不忍毛孩無家可歸　袁文傑為流浪貓付5萬元醫療費

英短Luzen努力抗病。（袁文傑FB截圖）

袁文傑憶愛貓

袁文傑的愛貓囝仔，在去年8月因癌症病逝，Luzen勾起他在愛貓最後階段的回憶：「Luzen此刻很努力，他的主人也是，就是這種心情，我，不久前，也曾經歷過⋯⋯」

袁文傑在Luzen主人身上看到自己的影子：「感同身受Luzen主人Erica及Cody「瞓晒身」的心情，不敢有半分放鬆！幾天前，很唐突發信息到Luzen的fb專頁，直接了當表明很想探訪Luzen, 知道這樣的要求太過......但Erica及Cody竟答應，所以，就給予我們這次機會！」

【再見毛孩】袁文傑含淚送別愛貓最後一程　感激囝仔陪伴共走10年人生

袁文傑非常有愛心。（袁文傑FB截圖）

為Luzen和主人打氣

興幸的是有醫生願意為Luzen做手術：「除了Luzen,當然也要給主人打氣，無論之前根本如何不相識，但因為小毛孩，可以相互拉近！Erica及Cody很客氣，他們也提到很幸運遇到張醫生，願意承擔這手術。Luzen也快要進行另一次手術，一定要撐住呀！」

袁文傑也鼓勵Luzen主人。（袁文傑FB截圖）

最後袁文傑亦抒發自己的心情：「也很想和各位剖白一下心情，到現在，我仍很想念囝仔，甚至，現在在我家附近店舖的￼舖主們所養的貓貓，每日走過，也會特地下看看牠們、摸摸牠們，或請食罐罐...若有不舒服我也會擔心起來，每天瀏覽最多的，也是有關動物的資訊，這個，由一開始，囝仔就成了我的導師，致關心其他動物，。囝仔，你也要為Luzen打氣！」

袁文傑的善心引起網民的關注，不少網民留言為Luzen打氣，也有貓奴對於主子生病的經歷身同感受，希望Luzen能手術順利。有網民留言：「多謝你將對囝仔嘅愛延續喺其他貓貓身上。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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