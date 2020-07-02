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24歲男子機場被捕　涉於銅鑼灣以利器刺傷防暴警

社會 10:17 2020/07/02

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（警方社交平台圖片）

大批人士昨日(１日）響應網上號召於銅鑼灣及灣仔一帶聚集，期間警方在銅鑼灣高士威道近興發街進行拘捕行動時，被一名男子以利器襲擊致左上臂受傷；該名姓黃（24歲）男子今日（2日）凌晨於機場被拘捕，涉嫌傷人，正被扣留調查。

【港區國安法】警員個人資料單張散落商場地下　警方保留追究權利

（警方社交平台圖片）

警方指，昨日下午約4時，警方在銅鑼灣高士威道近興發街進行拘捕行動，一名警員嘗試制服一名疑犯期間，遇到其強烈掙扎及反抗。該名警員被多名暴徒以手、利器及雨傘等襲擊，導致該名警員左上臂受傷，清醒被送往律敦治醫院，其後轉往東區醫院治理。

【港區國安法】銅鑼灣有人掘磚堵路　警方於利舞臺對出施放催淚煙多名記者「中椒」

其後，商業罪案調查科人員接手調查案件，經深入調查後，今日凌晨於機場內拘捕一名24歲姓黃本地男子，涉嫌傷人，現正被扣留調查。

警方提醒市民，根據香港法例第212章《侵害人身罪條例》，傷人屬嚴重罪行，違法者可被判處最高刑罰為終身監禁。

【港區國安法】大律師公會斥損高度自治、司法獨立　促特首確保執行時符合《基本法》

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責任編輯：郭詩詩

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