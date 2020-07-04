【2020實測】夏天汗水或霧氣可影響口罩過濾情況　4款口罩濕度高下過濾率仍高於99%

▲ TOPick委託香港公開大學教授史東甫測試6款口罩。

新冠肺炎疫情未止，口罩成了日常的必需品，TOPick委託香港公開大學測試6款市面常見的口罩，有關口罩在連鎖店及網上商店有售，測試以不同過濾技術的即棄口罩，它們過濾細菌功能效率（BFE）會否受高溫或高濕度影響。結果顯示外科口罩、竹碳口罩及N95口罩經過8小時模擬穿戴後，其BFE仍維持於99%或以上，而棉質和光觸媒口罩的BFE則下跌逾10個百分點，負責檢測的公大檢測和認證學系副教授史東甫指若口罩抗菌不足，仍難以過濾微粒子及病毒。

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攝氏37度下模擬穿戴8小時 以測試樣本是否有殘餘細菌

市面上的口罩都有標榜具細菌過濾效率（BFE）、微粒子過濾效率（PFE）或病毒過濾效率（VFE）功能，而隨著夏日到來，天氣更趨炎熱，長期於焗促環境及汗水影響下，有機會影響口罩的過濾力。不少口罩都聲稱有抗菌能力，但實際的細菌過濾效率（BFE）是否如與包裝上所描述的一致？

負責檢測的公大檢測和認證學系副教授史東甫參考ASTM F2101測試，以模擬穿戴形式測試6個品牌口罩的細菌過濾效率（BFE），每個品牌於模擬穿戴前後各使用2個口罩，以氣霧裝置霧化金黃葡萄球菌後持續噴向所測試的口罩上，再以採樣機器於口罩下採取樣本，之後把樣本置於攝氏37度，濕度90%的調節室內8小時，模擬夏天時當人體的汗水及濕度增加後，佩戴口罩時的過濾細菌情況，以及測試相關樣本是否有殘餘細菌。

▲ 是次測試參考ASTM F2101，以模擬穿戴形式測試口罩的細菌過濾效率。（程志遠攝）

4款口罩能高效抵擋細菌穿透

測試結果顯示4款口罩，包括「N95口罩3M粒狀物防護口罩」、「活性碳四層過濾醫用口罩Doctor Mask Special Active Carbon Use」、外科口罩「V Care Mask」及「Care HK」，在測試後亦沒有找到任何金黃葡萄球菌的菌落，證明以上口罩BFE過濾率超過99%，足以完全隔絕細菌。而另外2款口罩「棉口罩Pitta」及「光觸媒口罩Charcoal B」，雖在包裝上沒有標明具BFE功能，但模擬穿戴後的細菌過濾率仍然超過78%。

口罩款式 包裝上所標註的細菌過濾率（BFE） 全新未經使用時的細菌過濾率 8小時模擬穿戴後的過濾率 棉口罩Pitta 沒有標明BFE功能 97.5% 93.1% 光觸媒口罩Charcoal B 沒有標明BFE功能，只顯示99%阻隔飛沬及花粉 86.9% 78.1% 外科口罩V Care Mask ≧95% >99% >99% N95口罩3M粒狀物防護口罩 沒有標明BFE功能 >99% >99% 活性碳四層過濾醫用口罩Doctor Mask Special Active Carbon Use 沒有標明BFE功能 >99% >99% 外科口罩Care HK ≧98% >99% >99%

▲ 上述4款口罩經模擬穿戴8小時後，過濾率依然高於99%。（郭家穎攝）

測試顯示上述4款口罩經模擬穿戴8小時後，過濾率依然高於99%，負責測試的史東甫指出結果顯示市民日常即使佩戴同一個口罩達8小時，該口罩亦仍然能有助抵檔隔絕細菌。

他又指理論上細菌比病毒大好幾十至一百倍，換言之未能過濾細菌的口罩亦難以過濾微粒子及病毒，而提到佩戴口罩在防疫上的功用，但他亦指出只要有效阻隔微米大小的飛沫，都有助抗疫，

因為是次新冠肺炎主要依靠飛沫傳播，所以只要口罩能阻隔微米大小的飛沫，都能減少傳染風險。

史東甫提醒市民在購買口罩前應先清楚閱讀包裝上的標示，以確保所購之口罩具過濾細菌或病毒的功能。他續表示天氣和濕度同樣會影響口罩的功能，建議可將口罩存放於較乾燥的地方，而為免口罩因受潮而影響過濾功能，他亦籲市民毋需儲備多於一個月的口罩量，否則也會影響口罩的過濾功能。

▲ 史東甫提醒市民在購買口罩前應先清楚閱讀包裝上的標示。（程志遠攝）

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記者：郭家穎