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【港區國安法】劍橋大學沃爾森學院考慮褫奪林鄭月娥榮譽院士名銜　稱關注港區國安法

休閒 10:42 2020/07/02

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（Wolfson College 網頁截圖）

《港區國安法》於6月30日晚11時生效。英國劍橋大學沃爾森學院（Wolfson College）於官網發聲明，指正檢視行政長官林鄭月娥在學院的榮譽院士資格。

（Wolfson College 網頁截圖）

沃爾森學院院長克拉克教授（Professor Jane Clarke）於聲明中表示，沃爾森學院強烈支持保障學院所有成員的人權和言論自由，並對香港近日實施《港區國安法》後發生的事件深感關注，學院管理機構考慮褫奪林鄭月娥的榮譽院士名銜（will be considering Mrs Lam's position as an Honorary Fellow of the College）。

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責任編輯：郭詩詩

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