【港區國安法】劍橋大學沃爾森學院考慮褫奪林鄭月娥榮譽院士名銜　稱關注港區國安法

▲ (Wolfson College 網頁截圖)

《港區國安法》於6月30日晚11時生效。英國劍橋大學沃爾森學院(Wolfson College)於官網發聲明,指正檢視行政長官林鄭月娥在學院的榮譽院士資格。

▲ (Wolfson College 網頁截圖)

沃爾森學院院長克拉克教授(Professor Jane Clarke)於聲明中表示,沃爾森學院強烈支持保障學院所有成員的人權和言論自由,並對香港近日實施《港區國安法》後發生的事件深感關注,學院管理機構考慮褫奪林鄭月娥的榮譽院士名銜(will be considering Mrs Lam's position as an Honorary Fellow of the College)。

責任編輯:郭詩詩