【那些我愛過的人】陳自瑤演未婚媽媽考慮終止懷孕　究竟甚麼是「小飛俠症候群」【有片】

▲ 面對阿鋒（李日昇飾），究竟Sabrina（陳自瑤飾）會如何抉擇？

TVB劇《那些我愛過的人》現正播放，曾以泳裝示人的Sabrina由陳自瑤飾演，扮演拜金港女的陳自瑤與有「小飛俠症候群」的阿鋒（李日昇飾）因一夜情而意外懷孕。

成為未婚媽媽後的陳自瑤不想將來同時面對BB和李日昇兩位「大細路」，因而正煩惱是否該終止懷孕。

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▲ 陳自瑤於《那些我愛過的人》飾演拜金港女Sabrina。（陳自瑤IG圖片）

大細路當爸爸

《那些我愛過的人》的爆肌小鮮肉阿鋒與情場高手Sabrina因一夜情令Sabrina懷孕成未婚媽媽，令從沒打算有小朋友的Sabrina不知所措。

正當Sabrina打算與阿鋒商量懷孕一事，她發現「大細路」阿鋒不但比自己年紀小，而且思想幼稚，令她不想誕下BB。

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▲ Sabrina（陳自瑤飾）告知阿鋒（李日昇飾）懷孕一事。（《那些我愛過的人》截圖）

何謂「小飛俠症候群」

劇中的阿鋒被指有「小飛俠症候群」（Peter Pan Syndrome），此心理學名詞一般用於形容一個有兒童心態的成年人，他們就如生活於夢想世界內的小飛俠，由於那個世界是不受時間限制，因而小飛俠是永遠不會長大，也代表着他們在逃避成長。

一般而言，深受「小飛俠症候群」困擾的成人仍留戀於青春期，以致多半會做出不成熟的行為舉止，且愛好逃避責任，不論男或女也有機會有此症狀。

▲ 阿鋒（李日昇飾）不知所措。（《那些我愛過的人》截圖）

起初，不少人會被這種充滿孩子氣的「小飛俠」所吸引，直到面對現實問題時，卻發覺對方缺乏責任感並無法承擔成人世界的責任。

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