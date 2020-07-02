【新冠肺炎】46歲確診婦居大圍美田邨美秀樓　大批居民今早交回樣本瓶檢測

▲ 美田邨美秀樓居民按指示排隊交樽。 （陳靜儀攝）

本港昨日（1日）新增28宗新冠肺炎確診個案，當中第1233宗確診的46歲女子，涉為早前確診第1205宗個案的妻子，及第1206宗個案的母親，同住大圍美田邨美秀樓，潛伏期內並無外遊。衞生防護中心昨日起過房屋署安排向美秀樓居民派發深喉唾液樣本瓶，今早有大批居民排隊交回樣本瓶。

昨日確診的46歲女子上周五（26日）出現發燒、乏力及咳嗽症狀，曾到藍田一名私家醫生求醫。衞生防護中心相信患婦或透過與丈夫及兒子家居接觸受感染，列為與輸入個案有流行病學關連個案。

▲ 衞生防護中心人員在美秀樓向居民收集樣本瓶。（陳靜儀攝）

作為預防措施及盡早發現可能的社區傳播，中心昨日（1日）開始會透過房屋署安排向美秀樓居民派發深喉唾液樣本瓶，亦會向病人傳染期內曾到訪處所的職員派發樣本瓶。中心呼籲美秀樓居民及相關人士盡快向中心提交其深喉唾液樣本，以便盡早進行檢測。如有病徵，應盡早求醫。

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責任編輯：陳子謙