【兒童流鼻血】夏天開冷氣乾燥易流鼻血　兒科醫生教3大預防方法

▲ 兒科醫生教預防兒童流鼻血方法。

很多家長都碰過小朋友流鼻血的情況，新手父母就最為緊張。孩子為何會流鼻血，又有甚麼需要注意，台灣兒科醫生陳木榮近日在facebook發文講解兒童流鼻血問題。

流鼻血成因

陳醫生指出，流鼻血多數發生在3歲至8歲的孩子，一直到進入青春期後，流鼻血的比例就會下降。而造成流鼻血的可能性很多，最普通的包括挖鼻孔、過敏性鼻炎、病毒感染如感冒、慢性鼻竇炎或異物塞入。

而較少見的原因則為鼻腫瘤或鼻息肉、刺激物（抽菸）、鼻中隔彎曲、鼻中隔穿孔、創傷（包括兒童虐待）、血管異常、血友病、血小板功能異常、血小板低下、高血壓、白血病、肝臟疾病、藥物引起等。

預防改善方法

他又提醒父母，夏天開冷氣，室內容易變得乾燥，他建議可於房中放一杯水或拿衣架掛起濕毛巾，保持室內的濕度，同時提醒孩子不要挖鼻孔。

如果想要更加減少流鼻血的次數，就要努力減少感冒以及控制鼻過敏。

他亦建議，家長可每天一次用凡士林塗抹孩子的鼻腔，用棉花棒前端白色部分進入鼻腔，不要戳得太深。

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責任編輯：王明芳