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【自願戴綠帽】韋史密夫太太疑出軌戀小鮮肉　老婆搞「母子戀」丈夫竟大方送祝福？

娛樂 12:17 2020/07/02

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韋史密夫允許太太出軌母子戀？27歲歌手自爆曾與其妻發展獲祝福。

荷里活男星韋史密夫（Will Smith）與同為演員的太太珍達娉琪（Jada Pinkett Smith）結婚23年，連計他與前妻所誕的兒子，一家五口生活非常溫馨。現年51歲的韋史密夫在荷里活是出名的「愛妻號」，可是近日一名27歲的男歌手August Alsina卻發放多張與珍達娉琪的合照，並在訪問中自爆曾與48歲的珍達已發展數年，更聲稱獲得韋史密夫的允許。

其實韋史密夫與第一任太太有過3年短暫婚姻，並育有一子。後來於1997年與珍達娉琪結婚，至今已是第23年，二人育有一對子女。

「愛妻號」韋史密夫在去年曾分享過婚姻之道指，愛情要尊重對方、支持她的所有，而非要求對方為自己改變。

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Will Smith曾表示會放任太太做任何事。（instagram圖片）

韋史密夫屢傳婚變

可是另一方面，韋史密夫與珍達娉琪曾數度傳出婚變，在日前更有一名27歲的男歌手August Alsina自爆，曾與珍達娉琪發展過數年感情。

August接受電台節目《The Breakfast Show》訪問，透露於2015年經韋史密夫兒子Jaden介紹下認識珍達娉琪，二人一見如故，隨即發展出婚外情。

August公開多張與Jade的親密合照。（網上圖片）

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韋史密夫允許太太出軌？

有指，這段「母子戀」婚外情更獲正印韋史密夫認可和祝福。

August更在2016年曾經與韋史密夫一家人到夏威夷旅行，又在2017年一同出席黑人演藝圈頒獎禮「BET Awards」。

此外，August表示曾與韋史密夫坐下來討論三人這段感情，而韋史密夫表示與太太已由婚姻昇華為人生伴侶，所以未有反對更祝福他們。

Will Smith一家五口。（instagram圖片）

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August又公開多張與珍達娉琪的甜蜜合照，直指與對方相戀那幾年完全奉獻了自己，亦因此知道自己經完全地愛上一個人：「那數年我深愛著她，現在已經死已無憾。」

不過，珍達娉琪否認此事，並指自己並不是「麻煩製造者」，不喜歡「戲劇情節」，而且這些事情令她覺得嘔心。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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