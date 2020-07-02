【港區國安法】記協批警方向記者射水炮失互信基礎　媒體憂報道或觸犯國安法

▲ 記者協會主席楊健興。（資料圖片）

一名攝影記者昨日（2日）在灣仔採訪期間，遭警方水炮車水柱直接擊中頭部倒地。記者協會主席楊健興表示，警方無理對待記者的情況沒有改善，警方對記者射水炮失互信基礎；另記者對 《港區國安法》感到擔憂， 擔心其報道或觸犯法例 。

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楊健興今（1日）接受電台訪問時指，過去曾多次向警方提出，亦與警務處處長見面，指媒體在採訪遊行示威過程中受到警方無理對待，但在近日的採訪中，完全看不到前線警員有任何明顯改善。在這事件中，他認為水炮車的水柱有殺傷力，非常危險。

他指出當時記者穿有媒體反光背心，且站在行人路位置，警方不可能看不見，相信警方是希望記者離開現場不採訪，但他強調這是不可能，因如離開現場不作採訪就等同失職。他又引述其他記者的說話認為警方對記者有針對性：

就係因為係記者，所以先射（水炮）過去，呢個係一個好大的問題，其實已經無互信基礎。

楊健興又提到，警方除了使用水炮車攻擊記者外，媒體基乎每次行動都被警方施放胡椒噴劑、驅趕、言論上的暴力及羞辱等。

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對於 《港區國安法》會否對記者的工作帶來威脅， 楊健興指，由於 《港區國安法》範圍很寬，且凌駕很多法律，大多媒體感到憂慮， 擔心報道可能觸犯法例， 包括報道如有立場是不是已觸犯煽動或宣揚、報道一些被指是謠言的資訊是不是已屬散播謠言、報道會否令政府認為負面而觸犯法例，以及媒體如何保護新聞材料等。

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記者：郭詩詩