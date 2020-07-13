【2020本港測試】疫情第三波本地爆發　6款消毒用品殺菌率達99%【附使用搓手液貼士】

▲ TOPick委託公開大學測試消毒用品，包括雙氧水、消毒噴霧和搓手液，結果發現全部殺菌率達99%。

本港自1月底爆發新冠肺炎疫情後，市民更注重個人衞生，消毒用品也成家中必備的清潔用品。TOPick委託香港公開大學測試6款市面常見的消毒用品，包括雙氧水、消毒噴霧和搓手液，結果發現全部殺菌率達99%。負責今次測試的教授指出，雖然消毒用品殺菌率高，但當中不少加入抗菌劑成分，人體間接食用或引致慢性中毒，建議勿過分依賴消毒用品，進食前應多洗手。

TOPick委託香港公開大學為6款市面常見的消毒用品測試殺菌能力，包括E. Ho 雙氧水（3%濃度）、Lysol消毒噴霧、AQ Bio消毒噴霧、Himalaya酒精消毒搓手液橙味、Pasión酒精消毒搓手液和Walch酒精搓手液。

測試參考ISO 20743抗菌物料測試方法進行，先將1亳升的各種消毒用品與同等容量、內含有約10^8個金黃葡萄球菌的培養液混合，然後在室溫中擺放10分鐘以模擬一般殺菌處理，再將各處理完畢的混合物樣本接種到培養皿中並置於適合溫度約48小時，以檢測各樣本中細菌殘存量。

結果發現，全部6款殺菌率達99%以上，其中5款的殘餘金黃葡萄球菌菌落（cfu）少於1，惟Walch酒精搓手液菌落仍殘餘約110 cfu。負責測試的公大檢測和認證學系副教授史東甫指出，這款主要透過酒精以物理方法殺菌，而酒精濃度需60%以上才有效，而據標籤所指，酒精濃度為60至71.5%。

▲ 史東甫指，搓手液或已擺放一段時間或儲存環境不佳，令到酒精濃度降低，影響殺菌能力。（程志遠攝）

他估計，搓手液或已擺放一段時間或儲存環境不佳，令到酒精濃度降低，影響殺菌能力，

在實驗中發現溫度會影響酒精濃度，例如取出放在手中，人體體溫都會令酒精揮發，濃度會減低，影響殺菌能力，所以它實際的濃度有機會低過有效殺菌成分。

雖然在實驗中另外5款都不能找到明顯的殘餘菌落，史東甫指出，其中4款有加入抗菌劑，如化學合成物、萃取物等，包括有一款搓手液含有可能影響嬰兒中央神經系統的苯氧乙醇（Phenoxyethanol）。他坦言，由於市民未必了解相關材料對人體的影響，如果間接從口中攝取，長時間使用或會引致慢性中毒。

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史東甫建議，盡量不要使用含有抗菌劑成分的搓手液後直接接觸食物，亦不應向食用器皿噴上有關清毒劑。他提醒市民勿過分依賴消毒用品，進食前應多洗手。

Walch表示，有關測試方法是用於測試紡織品的抗菌性能，不適合測試於免洗搓手液。因搓手液是原液使用，而有關測試標準會將樣本稀釋50%，並不符合實際用途和情景；而在是次測試中，接種10^8的細菌，有110粒殘餘菌，換算出搓手液殺菌率已達到99.9999%，已做到即時手部消毒的效果，而有關產品亦不適合以長期抗菌的方法作評估。

6款消毒用品殺菌能力

產品名稱 參考售價 容量 殘餘金黃葡萄球菌菌落（cfu） 殺菌率（%） E. Ho 雙氧水（稀釋濃度 3%） $20 430ml <1 >99 Lysol消毒噴霧 $59.9 170g <1 >99 AQ Bio消毒噴霧 $15 7ml <1 >99 Himalaya酒精消毒搓手液 $11.9 50ml <1 >99 Pasion酒精消毒搓手液 $10 50ml <1 >99 Walch酒精搓手液 $9 20ml 110 >99

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記者：陳子謙