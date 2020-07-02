【那些我愛過的人】「芊芊」王卓淇家庭實力雄厚　不靠父蔭讀碩士創服飾品牌

▲ 王卓淇在《那些我愛過的人》有亮眼演出。

TVB劇《那些我愛過的人》昨晚（7月1日）劇情講到同是7年前車禍的傷者芊芊（王卓淇飾），終於圓夢與男友Edison（莫宇謙飾）結婚。可惜患有癌症的她，卻在男友懷中離世。

飾演芊芊的王卓淇經選港姐入行6年，去年在劇集《十二傳說》一幕爆喊演出受觀眾關注，今次再演慘情角色芊芊，再被讚演技有進步！

王卓淇演技進步

《那些我愛過的人》內，芊芊因7年前的車禍延治令手腳不可再如常人，後更發現患癌，只可在醫院渡過餘生。而她當年的男友Edison也恰巧在7年前發生車禍失憶。二人在7年後才重逢，但芊芊已時日無多。

Edison也為了女朋友而設法向方樂汶（黃翠如飾）及姜煜誠（林文龍飾）報仇。可惜在未成功報仇之前，芊芊便因癌症去世。二人婚禮一幕淒美動人，賺下觀眾不少眼淚。

現年29歲的王卓淇，出生於中國廣州，家中經營護膚品生意。擁國際商業管理碩士學位的她，2014年經《香港小姐競選》奪得亞軍入行。她首次參演劇集《愛情食物鏈》便因長腰美女造型的魯佳麒一角引起觀眾關注，之後在《全職沒女》及《十二傳說》的演出都獲讚賞。

▲ 芊芊離世非常感人。（《那些我愛過的人》截圖）

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富二代出身不靠父幹

王卓淇早於選港姐時已被揭是富家女，爸爸是護膚品生產商，更在內地擁有50萬呎廠房，一家在海外亦有多個物業揸手，非常富貴。

不過，王卓淇平時都對家庭事保持低調，而且不因為富二代出身而荒廢學業與事業。她先後於英國的西英格蘭大學（University of the West of England）讀經濟學位，之後又在薩里大學（University Of Surrey）讀國際商業管理碩士。

▲ 王卓淇的爸爸經營護膚品生意。（網上圖片）

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加入TVB後，她也有不斷進修，在2015年修讀黃秋生與甄詠蓓辦的戲劇性班。2016年又入讀TVB為期3個月的演藝進修班，可說是非常好學。

而且，王卓淇也有在網上經營個人生意，代理瘦身產品。近日她正式踏入29歲，更成立自家時裝品牌，親自設計衣服，雖然有富商爸爸但都不靠父幹。

▲ 王卓淇近日成立自家時裝品牌。（Instagram圖片）

入行有感而發

入行6年，王卓淇早前更有感而發地總結入行感想：

讀書時候的夢想就是去中環當一名OL，沒想到畢業後，誤打誤撞進入了這個五光十色的娛樂圈，數一數也將踏入第六個年頭了.. 你問我，還是當初那個單純的自己嗎？我覺得，是的，真正的單純，並不是傻或無知，而是看過世界最精彩燦爛的一面，也看過世界最墮落糜爛的一面之後，依然保持赤子之心和堅持自己的底線。所以，我覺得我還是當初那個單純的自己。

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