【那些我愛過的人】「芊芊」王卓淇家庭實力雄厚　不靠父蔭讀碩士創服飾品牌

TVB劇《那些我愛過的人》昨晚(7月1日)劇情講到同是7年前車禍的傷者芊芊(王卓淇飾),終於圓夢與男友Edison(莫宇謙飾)結婚。可惜患有癌症的她,卻在男友懷中離世。

飾演芊芊的王卓淇經選港姐入行6年,去年在劇集《十二傳說》一幕爆喊演出受觀眾關注,今次再演慘情角色芊芊,再被讚演技有進步!

《那些我愛過的人》內,芊芊因7年前的車禍延治令手腳不可再如常人,後更發現患癌,只可在醫院渡過餘生。而她當年的男友Edison也恰巧在7年前發生車禍失憶。二人在7年後才重逢,但芊芊已時日無多。

Edison也為了女朋友而設法向方樂汶(黃翠如飾)及姜煜誠(林文龍飾)報仇。可惜在未成功報仇之前,芊芊便因癌症去世。二人婚禮一幕淒美動人,賺下觀眾不少眼淚。

現年29歲的王卓淇,出生於中國廣州,家中經營護膚品生意。擁國際商業管理碩士學位的她,2014年經《香港小姐競選》奪得亞軍入行。她首次參演劇集《愛情食物鏈》便因長腰美女造型的魯佳麒一角引起觀眾關注,之後在《全職沒女》及《十二傳說》的演出都獲讚賞。

富二代出身不靠父幹

王卓淇早於選港姐時已被揭是富家女,爸爸是護膚品生產商,更在內地擁有50萬呎廠房,一家在海外亦有多個物業揸手,非常富貴。

不過,王卓淇平時都對家庭事保持低調,而且不因為富二代出身而荒廢學業與事業。她先後於英國的西英格蘭大學(University of the West of England)讀經濟學位,之後又在薩里大學(University Of Surrey)讀國際商業管理碩士。

加入TVB後,她也有不斷進修,在2015年修讀黃秋生與甄詠蓓辦的戲劇性班。2016年又入讀TVB為期3個月的演藝進修班,可說是非常好學。

而且,王卓淇也有在網上經營個人生意,代理瘦身產品。近日她正式踏入29歲,更成立自家時裝品牌,親自設計衣服,雖然有富商爸爸但都不靠父幹。

入行有感而發

入行6年,王卓淇早前更有感而發地總結入行感想:

讀書時候的夢想就是去中環當一名OL,沒想到畢業後,誤打誤撞進入了這個五光十色的娛樂圈,數一數也將踏入第六個年頭了.. 你問我,還是當初那個單純的自己嗎?我覺得,是的,真正的單純,並不是傻或無知,而是看過世界最精彩燦爛的一面,也看過世界最墮落糜爛的一面之後,依然保持赤子之心和堅持自己的底線。所以,我覺得我還是當初那個單純的自己。

