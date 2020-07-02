【酒店優惠】千禧新世界酒店推雙人食住優惠　小童免費入住+1,000元餐飲回贈

▲ 尖沙咀千禧新世界香港酒店便由即日起至9月10日，推出專為港人而設的精選住宿計劃。

香港旅遊發展局推出「旅遊。就在香港！」活動，許多酒店、旅行社都響應呼籲，順便自救。像尖沙咀千禧新世界香港酒店便由即日起至9月10日，推出專為港人而設的精選住宿計劃，每晚只需1,600元，就有1,000元的餐飲消費額，讓你在香港也能享受非凡假期。

▲ 酒店的Harbour View海景客房。（圖片酒店提供）

美饌住宿之旅

千禧新世界香港酒店的「美饌住宿之旅」，凡預訂入住豪華城景客房或以上的客房級別，每房每晚只需1,600元起，價格已包括每晚1,000元的餐飲消費額。餐飲消費額可於入住期間累積使用，並適用於酒店內任何餐廳、酒吧或酒廊之美食、飲品或酒類消費。

千禧新世界香港酒店總共有7間餐廳酒吧，包括中菜廳桃里、日本餐廳嵯峨野和嵐山、全天候餐廳Café East、法國餐廳La Table French Brasserie、酒吧Residence Lounge & Bar，以及大堂酒廊The Lounge。大家就可以根據喜好，挑選想吃的菜餚。

另外，酒店房客亦可享餐飲七五折優惠（需於登記入住時註冊為嘗薈餐飲會員；非會員可享8折優惠）以及無線上網服務。更多禮遇包括：

‧ 客房升級至海景客房

‧ 免費享用房內自選電影服務

‧ 免費享用房內迷你酒吧之不含酒精飲品及小吃（每天補充）

‧ 提早於12nn入住並延遲退房至6pm（視乎房間供應情況而定）

‧ 小童（3-11歲）免費入住（可安排加床一張）

‧ 入住聚賢薈樓層客房可享多項聚賢薈尊尚禮遇，包括迎賓果盤、個人化住房及退房登記服務、每天免費在Residence Lounge & Bar享用全天候供應的美點及傍晚雞尾酒及免費早餐等。

以上價格須另收加一服務費。優惠需視乎出租情況而定；不適用於特定日期。訂房時須提供信用卡擔保，而預訂不得取消。優惠不可與其他訂房套餐及推廣優惠同時使用。

▲ Café East的早餐自助餐也很豐富精采。（圖片酒店提供）

另外，千禧新世界香港酒店還有「家添寫意住宿計劃」，入住城景客房每晚只需1,088元，同時亦包羅多項精采禮遇。查詢或預訂，可致電：2313 4305。

記者：余少海