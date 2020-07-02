【恐怖虐兒】1歲男嬰疑哭鬧遭18歲年輕媽虐打　身體多處瘀傷抽搐入院6日昏迷未醒

▲ 內地四川一名1歲男嬰被18歲狠母虐打至全身多處瘀傷。

四川成都一名1歲男嬰於上月25日因身體出現多處傷痕陷入昏迷，父母送院救治。醫生指，男嬰身上多處新舊傷痕，男嬰在入院後不停抽搐2個多小時，更出現發燒、呼吸微弱等情況。醫院立刻報警，警方調查後發現，懷疑男嬰因在家哭鬧被18歲的年輕母親虐打，目前正循虐兒方向偵查。

綜合內地媒體報道，四川省人民醫院交通醫院醫生表示，男嬰被父母送至醫院時，他的身體多處新舊傷痕，

入院時一直抽搐，臉色很白，身上很多瘀痕。

醫生詢問下，媽媽指男嬰在入院前已開始抽搐，直至入院時已抽搐2個多小時。當醫生再追問有關孩子的病歷及相關病情時，父母二人支吾以對，醫生質疑媽媽有否虐打男嬰，父母均沒有回答。

父親稱外出工作時男嬰未有傷痕

男嬰的父親表示，自己出門工作前未見男嬰身上的傷痕，不知男嬰的傷痕如何造成，而媽媽則表示即使見兒子有異樣，但因丈夫在上班，沒有立刻將男嬰送院救治。

男嬰營養不良 臉部呈青灰色

醫生表示，雖然用藥暫時停止男嬰的抽搐，但因傷勢嚴重，於是安排男嬰轉到成都市婦女兒童中心醫院的深切治療部。該院醫生熊梓宏發現，

男嬰入院時處於危重狀態，全身皮膚出現多處新舊瘀傷。

醫生指，男嬰的臉色呈現青灰色，缺乏營養，體重只有14.3磅，並有循環休克的情況。另外，男嬰的心臟、腎臟、肝臟及神經系統均有各種損害。

男嬰及後在醫院的深切治療部留醫近6日才慢慢醒來，即使狀態好轉，但男嬰意識仍未完全恢復，需要呼吸機輔助。

年輕狠母僅18歲

警方調查後發聲明指，懷疑男嬰當天早上10時在家哭鬧不止，被邵姓母親虐打，而其媽媽身份證顯示她出生於2002年，今年只有18歲。目前，警方正循著虐兒方向調查。

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責任編輯：王明芳