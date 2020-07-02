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【美國疫情】湯漢斯自詡與太太為新冠肺炎模範康復者　憂疫情反覆未知何時能重返片場

娛樂 12:39 2020/07/02

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熱門 香港小姐 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 CuMask 劇情預告 超市大搜查

影帝湯漢斯談到美國疫情反彈時，忍不住指連戴口罩如此基本的事都做不到的人可恥。

新冠肺炎康復的兩屆奧斯卡影帝湯漢斯（Tom Hanks）新作《雷霆戰艦：獵犬號》（Greyhound），因為疫情令世界各地戲院停開，因此放棄於戲院上映，改於7月10日在串流平台Apple TV+上架。向來有好好先生形像的湯漢斯，在其康復後的首個宣傳新片的綫上記者會上，談到美國疫情反彈時，忍不住指連戴口罩如此基本的事都做不到的人可恥。
 
今年3月帶著老婆Rita Wilson到澳洲拍有關貓王皮禮士利的電影，卻雙雙確診新冠肺炎，成為荷里活首兩宗確診，震驚全球。幸好他與老婆在澳洲接受治療後已復原，3月底已返回洛杉磯家中，早前還主動捐血幫助疫苗研究。

湯漢斯透露他及太太Rita Wilson確診新冠肺炎後曾有十天相當不適。他形容二人為「Model Recoverer from COVID-19」。（法新社圖片）

湯漢斯被記者問到身體狀況如何時自言，他和太太目前無恙。

他說：「我們還好，曾經歷10天非常不舒服的症狀，但幸好不是威脅生命的重症。我們為了要看顧彼此一起隔離，如果我們的體溫升高、或肺部有異，便需要醫生特別照顧，幸好我們沒有大問題。我想，我們可算是新冠肺炎的模範康復者」。
 
湯漢斯大仔Colin Hanks早前就曾在其Instagram教大家，若沒有外科口罩，如何利用手帕及橡皮圈摺出布口罩。

大仔Colin Hanks在IG教自製口罩。（IG圖片）

湯漢斯主演兼任編劇的新作《雷霆戰艦：獵犬號》也受疫情影響無法上戲院，結果由Apple TV+買下，將於7月10日全球上綫。

談到美國疫情仍然嚴重，63歲湯漢斯也按捺不住、帶點激動地說：「只有3件事情我們必須做──戴口罩、保持社交距離與洗手。這些事情如此簡單、容易，如果有人無法做到這些基本事情，我真的覺得你們很羞恥！」

湯漢斯主演兼任編劇的新作《雷霆戰艦：獵犬號》也受疫情影響無法上戲院，改為安排在Apple TV+於7月10日全球上綫。（網上圖片）

湯漢斯也坦言，因為疫情反覆，電影投資者、製片人等都對在疫情下如何能保障一眾台前幕後安全感憂慮，所以沒有人知道何時才能復工。

記者：柴犬出動

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