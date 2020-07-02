【東張西望】83歲余慕蓮受耳患困擾多次暈倒　魚毛姐盼早日健復再演戲

▲ 余慕蓮現身《東張西望》。

即將83歲的「魚毛姐」余慕蓮，近年已淡出幕前演出。可是最近有人借余慕蓮患病一事發起籌款，「魚毛姐」立即借演藝人協會發聲明澄清，免善心人被不法之徒利用。她最近更在節目《東張西望》講自己的近況。

余慕蓮接受《東張西望》訪問時講述自己首次發現身體出毛病的經過：「有人睡醒發現天旋地轉，左手突然舉不起，要右手輔助。」，後來暈倒的情況愈來愈頻密，余慕蓮有次更在街上暈倒：「有次走到果欄突然倒地，自己不能起身，要路人扶起。」

朋友知道余慕蓮的情況後介紹很多醫生給她，經醫生診斷後認為余慕蓮受耳石困擾。在看了幾個醫生後，余慕蓮的情況時好時壞，更試過半夜在家倒地，採訪當日可見余慕蓮的腳步搖晃，所以余慕蓮在家安裝扶手，更聘請印傭方便照應。

【小心受騙】余慕蓮患耳疾卻從沒籌款求醫 澄清經濟狀況尚可免中騙徒圈套

▲ 《東張西望》探訪余慕蓮。（《東張西望》截圖）

【綠葉王】余慕蓮無悔半生貢獻演藝事業 選擇單身死後捐身家助弱勢【有片】

澄清受資助謠言

對於網上有傳余慕蓮需要演藝人協會籌款為其聘印傭，以照料其日常生活，她透過節目再次澄清：「我當時已經立即澄清，他說是演藝人（協會）照顧我，演藝人（協會）替我請工人，但所有洗費都是我自己的錢。」

余慕蓮最擔心別人的善心被利用：「說到我很可憐，無兒無女八十多歲，又說我退休的錢全部捐給學校，我怎會全部捐出去呢，退休的錢只捐了部分，我也要生活。做了幾十年人，雖然我不富有，但我有一間屋、有積蓄，可以自己照顧自己，我怕被人利用，我的Fans很好，怕很多人捐錢給我匯到那個戶口。」

▲ 專科醫生為余慕蓮檢查。（《東張西望》截圖）

新年前，余慕蓮仍可以自己看大戲，每天和朋友唱歌吃東西：「幾十年來我獨身一個人也很開心，無牽無掛，是現在（行動不便）很不習慣。」

後來主持人陪同余慕蓮看耳鼻喉專科，確認余慕蓮是耳石移位，最後醫生以耳石復位法治療幫助余慕蓮，希望解決她頭暈的問題。

不介意長期演丑角

入行超過半世紀的余慕蓮幕前經驗豐富，主持人問到余慕蓮自己最喜的角色：「我最喜歡在劇集《73》中賣魚勝的妹妹，當時觀眾不認識余慕蓮，在街看到我會說是賣魚勝妹妹，那時無綫仍未簽我。」

▲ 劇集《73》中賣魚勝的妹妹令觀眾開始認識余慕蓮。（《東張西望》截圖）

後來余慕蓮簽約TVB，成「御用丑角」，直到2005年余慕蓮捐出部分退休金到內地建學校，令人感受余慕蓮心地善良的一面。2008年節目《向世界出發》更到訪余慕蓮在內地捐贈的希望小學。

問到余慕蓮有沒有後悔捐錢時，她回答：「從不後悔，我看錢不是太重要，我為什麼會捐學校，因為我小學畢業，十多歲便出來工作，死後又無兒無女，錢用不了。我已經立好平安紙，都是捐給慈善機構。」

▲ 余慕蓮成TVB「御用丑角」。（《東張西望》截圖）

未來余慕蓮希望「行得食得talk得」，閒時和朋友打麻將、看大戲、聽演唱會等，現時余慕蓮亦勤力做運動，希望身體最快康復，余慕蓮更在鏡頭前分享生日願望：「希望疫症快點過去，大家可以過正常生活，我的身體快點復元，再和大家見面。」

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