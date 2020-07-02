【抗癌勇士】沙排港將劉梓浩血癌復發再戰病魔　亞運拍檔王沛林鼓勵：呢場比賽一定贏

▲ 香港男子沙灘排球代表劉梓浩透露癌細胞復發，需入院化療及再接受多一次骨髓移植。

香港男子沙灘排球代表劉梓浩2018年參加雅加達亞運沙排賽事期間，因身體不適無奈停賽，其後確診患上血癌，一直走在抗癌路上。近日，劉梓浩在Facebook上透露近況，指自己的癌細胞復發，需要入院化療及再接受多一次骨髓移植，安慰大家毋須太擔心。

▲ 劉梓浩（右）透露近況，指自己癌細胞復發。（圖片來源：Facebook專頁「LAU Tsz Ho/WONG Pui Lam - Hong Kong Beach Volleyball Team」）

劉梓浩最近在Facebook稱，自己正入院休息，準備接受治療。他在18年發現患癌後，19年初曾接受姐姐捐贈骨髓，進行移植手術後安然度過一段時間，上個月再發現癌細胞復發。他表示，未來將接受化療和再做多一次骨髓移植手術，雖然因肺炎疫情關係無法探病，但他就呼籲大家不需太擔心：

我已經歷過一次有經驗，期待下次出完再同大家見面。

與劉梓浩一起參與亞運賽事的拍檔王沛林，在二人Facebook專頁「LAU Tsz Ho/WONG Pui Lam - Hong Kong Beach Volleyball Team」上分享劉梓浩的發文，亦勉勵好拍檔要加油，繼續正面積極抗病：

劉梓浩，比賽繼續進行！好多後盾支持我地！呢場比賽一定贏！

▲ 王沛林及劉梓浩在賽場上合作無間。（圖片來源：Facebook專頁「LAU Tsz Ho/WONG Pui Lam - Hong Kong Beach Volleyball Team」）

由王沛林及劉梓浩組成的男子沙灘排球組合「劉王配」，2018年代表香港出戰印尼雅加達亞運沙排賽。在對東道主印尼的賽事途中，劉梓浩已感到不適，但仍堅持打到完場，之後一度發燒，隨隊醫生建議下，無奈終止了參加亞運會所有賽事。及後回港檢驗，發現白血球指數出現異常突變，需留院治療，並在翌年接受骨髓移植。

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責任編輯：李迦善