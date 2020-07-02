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【慈父救女】32歲爸爸賺醫藥費救8歲血癌女兒　做搬運工午餐只吃饅頭飲水過勞暈倒

育兒經 12:51 2020/07/02

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內地有名爸爸為了賺錢救患血癌8歲愛女，從事操勞的搬運工，因過累暈倒。

孩子患病，父母心痛得希望代子女承受。內地有名爸爸為了賺錢救患血癌8歲愛女，從事操勞的搬運工，更節衣縮食午餐只以饅頭及飲水充飢，由於營養不良加上疲勞過度，在搬貨時突然暈倒並送院，而爸爸醒來說的第一句話是擔心愛女，叫人心痛。

綜合內地媒體報道，6月下旬，在河南鄭州一間物流配送中心，32歲的徐小帥在卸貨過程中突然暈倒在地，數名工友急忙上前了解及找幫忙，之後數名醫護人員現場搶救，可是他還未清醒過來需送院，經檢查發現他是因過勞導致昏迷。而徐小帥醒來哭著說了第一句話︰「 我女兒眼睛盲了……」原來他努力工作是為了患病女兒。

女兒6歲時確診患血癌

徐小帥跟妻子育有一名8歲女兒佳諾，女兒在6歲時在家玩耍時突然腳痛，到醫院檢查確診患了急性淋巴細胞白血病，即血癌的一種。女兒在一年間接受了10多次化療，醫療費龐大，花去爸媽20萬積蓄，一家人還欠下10多萬人民幣的債。

去年12月，女兒病情惡化影響眼睛視力，白血病令視網膜病變，雙眼受感染，經手術後視力恢復至0.5，可是出院一周後，雙眼又再度失明，醫生表示若感染至頭部，可能會有生命危險，建議盡快進行眼部及骨髓移植手術。

醫療費龐大

女兒佳諾現時每天住院醫藥費上千元，後期移植費還需要40至50萬元人民幣，令爸媽感大壓力。爸爸徐小帥在離醫院不遠處擔任裝卸工，每天早上6點起床工作，晚上再去醫院照顧女兒。他表示︰

為了慳錢，我午飯不同事一起吃飯，只獨自吃饅頭及飲水。

爸爸如此辛勞，只是想賺多些錢救女兒，他不理會自己每天超負荷地工作及營養不良，只希望女兒健康，一家三口過平凡生活。

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責任編輯︰王明芳

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