國務院任命陳國基為港區維護國家安全委員會秘書長　區嘉宏為入境處處長

▲ 港區維護國家安全委員會秘書長陳國基（左）及入境事務處處長區嘉宏（右）（政府新聞網）

新華社今日（2日）報導指，循《中華人民共和香港特別行政區基本法》的有關規定，根據香港特別行政區行政長官林鄭月娥的任命，國務院於今日2日決定任命特首辦主任陳國基為港區維護國家安全委員會秘書長，以及入境事務處副處長區嘉宏為入境事務處處長。

對於區嘉宏的任命，林鄭月娥表示，區嘉宏在入境事務處服務30多年，擁有豐富的部門運作經驗。他具備領導和管理才能，我深信他定能帶領入境事務處，迎接未來的挑戰。

區嘉宏於1988年11月加入前人民入境事務處（1997年7月改稱為入境事務處），任職助理入境事務主任。他於1992年晉升入境事務主任，2003年晉升高級入境事務主任，2009年晉升總入境事務主任，2014年晉升助理首席入境事務主任，2015年晉升首席入境事務主任。他於2018年晉升入境事務處助理處長，並於2019年晉升入境事務處副處長。



區嘉宏於2007年獲頒香港入境事務長期服務獎章，並於2014年和2019年分別獲頒香港入境事務長期服務獎章加敘單條及雙條勳扣。

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責任編輯：郭詩詩