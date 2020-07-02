【港區國安法】劉曉明批評英方指手劃腳　指中英聯合聲明無賦予英國對香港回歸後承擔責任

▲ 中國駐英大使劉曉明批評英方近來就「港區國安法」對香港國安法指手劃腳﹑說三道四。（中新社資料圖片）

「港區國安法」前晚（6月30日）刊憲生效，中國駐英大使劉曉明批評，英方近來就「港區國安法」對香港國安法指手劃腳﹑說三道四，粗暴干涉中國內政，嚴重違反聯合國憲章及中英建交聯合公報所確定的相互尊重主權和領土完整、互不干涉內政的重要原則，中方對此表示強烈不滿及堅決反對，堅決駁回英方對中方的無端指責，並就英方錯誤言行闡明中方嚴正立場。

英國外交部傳召劉曉明就港區國安法表達關注，中國駐英大使館發表聲明，指劉曉明會見英國外交部常務次官麥克唐納。劉曉明強調，《中英聯合聲明》的核心要義，是確定中國收回香港，《聲明》中無任何一個字及條款，賦予英國在香港回歸後對香港承擔任何責任，英國對回歸後的香港無主權、無治權、無監督權，重申維護國家安全是各國中央事權，「港區國安法」及時必要，敦促英方立即停止插手香港事務。

大使館說，堅決反對英方給予持BNO護照港人更多居英權利，並保留採取相應措施的權利。發言人強調，英方曾經與中方互換備忘錄，明確承諾不給予持BNO護照的香港中國公民，擁有英國居留權，又說人大常委會在《國籍法》明確指出，所有香港中國同胞，不論是否持有BNO護照，都是中國公民。

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記者：陳曉瑩