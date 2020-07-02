【地產仔】廖子妤挑戰演男仔融入偶像劇元素　陳穎欣吳肇軒悟人生要的是家不是樓

▲ 新劇《地產仔》反映香港地產問題。

ViuTV新劇《地產仔》今個星期起播出，講述兩大地產龍頭「龍星置業」及「和聯興地產」內一眾「地產仔」為家拼搏的故事。飾演令狐飛的吳肇軒、欣豬的陳穎欣及魚哥的廖子妤，接受TOPick專訪分享三人第一次合作拍劇的經歷。

▲ 三人於《地產仔》中首次合作拍劇。（湯炳強攝）

首次合作拍劇

吳肇軒、陳穎欣（Yanny）與廖子妤（Fish）在《地產仔》中有愛情三角關係，令狐飛為追求女神欣豬所以向地產界發展，卻遇上了魚哥。Yanny表示：「欣豬會因為狐飛而看不順眼魚哥，其實狐飛是喜歡魚哥卻不知道。」

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▲ 廖子妤在《地產仔》演師奶殺手魚哥。（湯炳強攝）

雖然首次合作拍劇，但三人戲裏戲外都甚為老友。Yanny更大讚肇軒是一個正能量的人，Fish亦搞笑道：「他是一個很顧別人感受的人，因為我常常成為話題終結者，但他永遠都會有反應，在我有需要時又會幫助我。」

三人又憶及拍攝經歷，Fish指：「其實我們每天都好開心，而且拍攝也很有默契，如有場與肇軒跳舞，其實是臨時加進去的，但現場出來效果都覺得是排練而成，換了是別人也不會有如此好的效果。」

▲ 陳穎欣在《地產仔》演女神欣豬。（湯炳強攝）

拍攝難忘事

Yanny則表示：「今次最困難是雨中拍戲，因為要就機位、在雨水拍打身上時演戲原來是很難很痛很受干擾。」

肇軒就謂建構角色是最難的部分：「令狐飛是一個樂觀到極致的人，但其實樂觀與弱智只是一線之差，我也參考了不同角色，又翻看一些正能量的YouTuber，學習他們的口頭禪。」

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▲ 吳肇軒在《地產仔》演令狐飛。（湯炳強攝）

今次為劇集剪短髮，打扮成男性外表的Fish就稱魚哥是她夢寐以求既角色：「我一直都有奇怪的習慣，包括在家扮男仔，總夢想有天可以做偶像劇的男主角。今次角色是師奶殺手，所以都有融入偶像劇元素。」

渴望有個「家」

劇情圍繞地產業，Yanny雖初次接觸卻獲益良多：「我是宅女，很喜歡留在家，所以一個喜歡的家對我來說很重要，所以我會去睇樓，雖然覺得買樓是一個夢，但拍完這劇就學到了地產小知識，而且心態都有調整，人生最後要的是家不是單位。」

▲ 吳肇軒與廖子妤在劇中感情線。（《地產仔》劇照）

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肇軒覺得：「拍完劇認識到的是不可能在香港買樓，但會令人反思要到底人生是否一定要買樓。」

Fish來自馬來西亞，2012赴港發展演戲，她指出：「近年有好多人去馬來西亞投資移民，當地的樓價是香港的一半，上車其實相對較易。」

《地產仔》起用不少新人演員，但都有前輩如鄭浩南、朱慧敏及雪兒等演員，肇軒表示：「我本身很欣賞他們，而且拍攝時浩南哥也會與我們分享很多他自己的經歷，令我認識到以前拍戲的一面，看到他們便有更大的動力演好戲，想努力做到昔日的輝煌。」

髮型: Calvin Tsoi@HAir（陳穎欣）、ZapTang@Essensuals.hk（廖子妤）

化妝: King Yip@King’s Makeup（陳穎欣）、Melody Chiu（廖子妤）

服裝: agnès b.（陳穎欣）、initial Fashion（廖子妤）、Club Monaco HK（吳肇軒）

場地: Daisy Bloom

記者：陳家瑩