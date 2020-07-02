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29歲男子倒臥銅鑼灣馬路後疑巴士輾過不治　警方將安排驗屍確定死因

社會 12:30 2020/07/02

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一名男子倒臥在銅鑼灣馬路後，疑遭巴士輾過，送院證實不治。（讀者提供）

一名男子今日（2日）凌晨5時許倒臥在銅鑼灣軒尼詩道對開向維園方向的馬路上，一輛新巴駛至並輾過男子，傷者被困車底，需由消防員救出並送院，其後證實不治。警方正調查死者身份，不排除死者由附近大廈高處墮下後，再被巴士輾過，暫列交通意外有人死亡案處理。

傷者被困車底，由消防員救出。（讀者提供）

警方在今日（2日）下午四時多表示正調查在灣仔發生的致命交通意外，意外中一名29歲男子死亡。警方指凌晨約五時十五分，一名52歲男子駕駛巴士沿軒尼詩道東行，當駛至近軒尼詩道555號時，據報撞到該名倒卧於地上的29歲男子。

該名男子被困巴士車底，由消防員救出。他頭部嚴重受傷，昏迷被送往律敦治醫院治理，於上午6時32分被證實死亡。警方稍後將安排為死者進行驗屍以確定其死因。

港島總區交通部特別調查隊正跟進調查案件，任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3660 6838與調查人員聯絡。　

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記者：曾秋文

銅鑼灣

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